Земетресение със сила 4 по Рихтер разтресе Румъния тази сутрин

Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано в сряда сутринта в Румъния, в сеизмичната зона Вранча-Бузъу, отбелязва Националният институт за изследвания и разработки в областта на физиката на Земята (INCDFP).

На 8 април 2026 г. в 05:28:01 ч. (румънско местно време) е регистрирано средно земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер в сеизмичната зона Вранча-Бузъу, на дълбочина 147,7 км.

Земетресението е станало близо до следните градове: на 52 км югоизточно от Сфънту-Георге, на 56 км източно от Брашов, на 62 км южно от Бузъу, на 68 км южно от Фокшани, на 73 км северно от Плоещ, на 99 км североизточно от Търговище.

Най-силното земетресение тази година, с магнитуд 4,5, е станало на 26 февруари, също в окръг Вранча.

Доколко е подготвена Румъния за земетресение с магнитуда на това от 1977 г.?

На 4 март се навършиха 49 години от голямото земетресение от 1977 г., което беше с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер, а Букурещ все още е пълен със сгради с висок сеизмичен риск, които не са рехабилитирани, въпреки предупрежденията на сеизмолозите, че ново катастрофално земетресение може да удари Румъния по всяко време.

В столицата за 15 години са подсилени само 20 сгради със сеизмичен риск от първо ниво. Над 70% от жителите на Букурещ се страхуват, че следващото голямо земетресение може да се случи всеки момент и те няма да се спасят.