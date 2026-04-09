Жена държала своя роднина заключена в мазе цели 2 години

Жена от Мичиган е обвинена от властите, че е държала зълва/снаха си затворена в мазе в продължение на години.

48-годишната Таша Биймън е обвинена по едно престъпление за незаконно лишаване от свобода и по едно престъпление за малтретиране в първа степен на уязвим възрастен човек, съобщават редица медии, цитирани от People. Засега не е ясно дали е внесла официална позиция по обвиненията и дали си е наела адвокат, който да говори от нейно име.

Как е избягала?

Според властите предполагаемата жертва, която е на 58 години, е успяла да избяга и да счупи прозорец на близка къща в Сагино, за да потърси помощ. Собственикът на дома се е обадил на 911 на 15 март, а полицията е пристигнала на място. Жената казала на полицаите, че е била държана против волята си в мазето на друга къща в продължение на около 2 години, сочат съдебни документи.

Какви са били условията?

"Казала на служителите, че не е била хранена често и че не е имала никакъв достъп до вода", посочва полицай в съдебни документи, цитирани от Michigan Live.

При претърсването си полицията открила дюшек на пода в мазето, кофа, пълна с урина, както и заключена врата. Властите описват жената като уязвим възрастен човек и веднага е била приета в болница с тежко недохранване.

След това разследващите са разпитали Биймън, която е била неин настойник, и малко по-късно са ѝ повдигнали обвинения. Тя е била откарана в затвора на окръг Сагино, където остава задържана срещу гаранция от 100 000 долара, допълва изданието.

*Източникът използва думата "sister-in-law", която в английския може да означава както снаха, така и зълва, така че в конкретния случай не се уточнява коя от двете е била жертвата.