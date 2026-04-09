Възходът на дъщерята на Ким Чен Ун: Наследник, имидж или скрита тайна?

Северна Корея е уникална с превръщането на предполагаемо комунистическа държава в династична система, която вече е в третото си поколение. Така че, макар твърдението, че дъщерята тийнеджър на Ким Чен Ун ще наследи властта, да предизвиква дебати, неочакваните политически преходи не са съвсем нови. В понеделник южнокорейското разузнаване заяви, че разполага с "достоверна" информация, че Ким Джу-е е позиционирана като наследник на баща си. Брифингът ѝ пред законодателите в Сеул последва изяви заедно с баща ѝ, подчертаващи военните ѝ качества - включително шофиране на танк - и месеци на реторична инфлация, като държавните медии я описват като "велик човек с напътствия".

Кръвната линия на планината Пекту - свързваща семейството със свещена планина, смятана за митичния произход на корейския народ - е защитена в севернокорейската пропаганда. И все пак, като се има предвид, че Джу-е е на около 13 години, а баща ѝ е само на 42, разговорите за наследяване изглеждат изключително преждевременни. Много малко се знае за нея: точната ѝ възраст е несигурна, всъщност може да се казва Джу-хе - севернокорейските медии не го посочват, и може да има двама братя.

Мнозина смятат, че патриархалните норми на Северна Корея ѝ пречат да стане лидер, въпреки че няколко жени заемат висши позиции, и че неспособността ѝ да продължи (мъжката) кръвна линия би била друга пречка. Те вярват, че нейната известност има и други функции, включително смекчаване на имиджа на баща ѝ, подготовка на почвата за друго семейно наследяване и привличане на повече внимание към военните технологии на Северна Корея. Предишните наследници са били държани далеч от светлината на прожекторите много по-дълго. По-голям брат може да бъде подготвян за лидерство зад кулисите, защитавайки го и предотвратявайки разделяне на лоялността.

Но който и да поеме властта, Северна Корея не е просто семейна диктатура

Политическата система е изградена около близките до Ким Ир Сен, лидера-основател; техните потомци все още държат властта и сега просперират и от икономиката. Култът към семейство Ким, сигнализиращ за приемственост и стабилност, е служил на елита като цяло.

Почитта неизбежно е намаляла през поколенията. Репресиите, налагани от държавата, продължават, но способността ѝ да се грижи за народа се е разпаднала преди десетилетия. Недоволните граждани нямат начин да се противопоставят на бруталния режим, но той не поема и никакви рискове: властите предприеха репресии срещу чуждестранните медии, което може да позволи на младите хора да зърнат по-светли възможности извън страната (въпреки че възстановяването на търговията с Китай може да осигури известна публичност). Наскоро той беше подсилен от нуждата на Русия от оръжия и персонал за войната в Украйна, което също тласна Китай да засили отношенията.

Експлоатацията и мизерията на милиони севернокорейци финансират комфортния начин на живот на управляващите семейства и оръжейните програми, които им помагат да оцелеят. През 2014 г. анкетна комисия на ООН заключи, че ръководството извършва злоупотреби, безпрецедентни в съвременния свят. Две пети от населението е недохранено и в семействата жените получават по-малко и по-некачествена храна. Те са особено засегнати от засиления контрол на пазарите. А родителите на тийнейджъри, включително момичета, все повече се страхуват от военна служба, тъй като нараства броят на завършващите училище, които са вписани в списъка, и войниците са разположени в чужбина.

Известността на едно младо момиче няма да помогне с нищо на другите. Високата популярност на Джу-ае е най-добре да се разбере не като стряскащо отклонение от нормата, а като утвърждаване и засилване на мрачното статукво.

Анализът е на The Guardian