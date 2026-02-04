Мъск нападна Педро Санчес, нарече го “тиранин и предател на народа”

Технологичният милиардер и собственик на X Илон Мъск разкритикува испанския премиер Педро Санчес, наричайки го "тиранин и предател на народа на Испания“ в отговор на плановете на Мадрид да въведе нови мерки, насочени към регулиране на цифровите платформи и защита на непълнолетните.

Мъск реагира на видеоклип, в който Санчес обяви нов законодателен пакет, който ще включва закони, насочени към подвеждане под отговорност на ръководителите на социални медии за това, че не са правилно контролирали своите платформи.

Новите закони също така ще забранят на лица под 16 години достъп до социални медии, тъй като Мадрид изрази загрижеността си от нарастването на омразните и провокативни изказвания, които завладяват цифровите платформи днес, пише Euronews.

Санчес заяви, че платформите за социални медии ще трябва да внедрят инструменти за проверка на възрастта, които действително работят, а не лесно заобикалящи се квадратчета за отметка, ако желаят да работят в Испания.

Мъск, който е отявлен критик на испанския премиер заради имиграционната му политика и сегашното регулиране на социалните медии, изрази неодобрението си от новите мерки, наричайки испанския лидер "Мръсния Санчес“ и добавяйки емоджи с екскременти.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Мерките, обявени от испанската изпълнителна власт, целят борба с това, което тя счита за "провалена държава“ на социалните мрежи, където законите се игнорират и престъпленията се толерират.

Едно от най-противоречивите предложения е ръководителите и собствениците на платформи за социални медии да носят отговорност в съда, ако не премахнат съдържание, изпълнено с омраза или незаконно съдържание – ход, който би засегнал пряко хора като Мъск.

Сблъсъкът идва на фона на засилен регулаторен контрол върху технологичните гиганти в Европа.

Във вторник френските власти извършиха претърсване на парижките офиси на X като част от разследване за манипулиране на алгоритми и евентуална чуждестранна намеса, в което Мъск беше призован да свидетелства.

X отговори на френската акция, като заяви, че е "разочарована от това развитие, но... не е изненадана“.

"Твърденията, залегнали в основата на днешната акция, са неоснователни и X категорично отрича всякакви нарушения. Днешната инсценирана акция засилва убеждението ни, че това разследване изопачава френското законодателство, заобикаля справедливия процес и застрашава свободата на словото“, заяви компанията във вторник в изявление.

"X е ангажирана да защитава основните си права и правата на своите потребители“, заключи тя.