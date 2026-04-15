Виктор Орбан, оттеглящият се министър-председател на Унгария, защитаваше интересите на своя народ над всичко. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю на английски език за India Today .

„Г-н Орбан никога не е бил „съюзник на Русия“ в Европейския съюз (ЕС)“, отбеляза Песков, цитиран от ТАСС. „Той беше съюзник на своя народ, народа на Унгария. И служи на народа си доста дълго време, много години, и го правеше много, много успешно.“

„Русия все още не знае дали Петер Мадяр ще бъде толкова отворен за диалог,

колкото неговия предшественик, премиерът Виктор Орбан. Но ако Маджар го направи, това ще позволи на двете страни да разрешат проблемите си. Дойде време Орбан да предаде властта на някой друг. Не знаем дали това е загуба за нас, или не. Знаем едно важно нещо: имахме много разногласия с Унгария, защото Унгария е част от ЕС. И, между другото, Унгария е страна, която подкрепи санкциите срещу Русия. Така че Унгария е в списъка на страните, неприятелски настроени към Русия, защото те налагат санкции срещу нашата страна. Но има много съществена разлика между Орбан и другите лидери на ЕС. Той разговаряше с нас. И когато възникнаха проблеми, той предпочиташе да говори, вместо да мълчи“, отбеляза Песков.

„Не знаем дали неговият наследник ще направи същото. Ако го направи, ще го оценим. Това ще ни помогне да решаваме проблеми и по-добре да обслужваме жизненоважните интереси на народите на Унгария и Русия“, каза Песков.