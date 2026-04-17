Падналият от власт Орабан: Изпитвам болка и празнота ВИДЕО

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан изпитва "болка и празнота", откакто смазващата му загуба на изборите в Унгария сложи край на 16-те му години на власт в неделя.

В първото си интервю, откакто беше победен от антикорупционния активист Петер Мадяр, Орбан заяви в четвъртък, че е бил на "емоционално влакче на ужасите".

"Мисля, че в неделя беше просто болка, а в понеделник беше празнота", каза той пред YouTube канала Patriota, добавяйки, че се е опитал да се занимава с нещо, за да "запълни празнотата".

62-годишният Орбан поведе своята партия Фидес до четири изборни победи, започвайки през 2010 г., докато раздаваше обществени поръчки на приятели и семейство и ограничаваше свободата на медиите, дори когато твърдата му позиция по отношение на миграцията и насърчаването на националната идентичност на Унгария го направиха символ на европейските десни и движението Мага в Съединените щати.

Въпреки това, у дома стагниращата икономика, спираловидната инфлация и нарастващият брой лица, подаващи сигнали за нередности, които повдигат капака на необузданата свързана с правителството корупция, се оказаха фатални на изборите в неделя.

"Трябва да понесем поражението с достойнство", заяви Орбан, добавяйки, че поема пълна отговорност за загубата на партията си.

След призиви от някои членове на ФИДЕС за оставката му, Орбан заяви, че е необходимо "пълно обновяване" на партията, предполагайки, че може да се оттегли.

Орбан все пак защити репутацията си

"Никога не съм толерирал никаква корупция", заяви той.

Бившият премиер отправи критикува Мадяр за искането президентът и редица висши служители на съда и регулаторните органи - всички назначени от Орбан - да се оттеглят. Мадяр твърди, че служителите, включително председателят на конституционния съд, ще действат като ариергард на Фидес, блокирайки разследванията за корупция на поддръжници на Орбан от новото правителство.

"Те не могат да бъдат призовани да подадат оставка", каза Орбан, който предизвика Мадяр да промени закона, ако иска да отстрани служителите от длъжност.

Гергей Гуляш, бивш министър в правителството на Орбан, предупреди, че служителите на най-високите длъжности не трябва да бъдат преследвани като "вещици".

Петер Сиярто, бившият външен министър, отрече обвиненията на Мадяр, че се е върнал в кабинета си след изборите, за да раздробява уличаващи документи. Преписи от изтекли телефонни разговори, публикувани преди изборите, показват как Сиярто предлага чувствителни документи на ЕС на руския си колега Сергей Лавров.

"Всичко е електронно, така че те могат да разгледат 12 години документи", каза Сиярто пред унгарския новинарски сайт Telex.

Представители на Европейския съюз ще се срещнат с Мадяр в Унгария в петък, за да обсъдят освобождаването на около 18 милиарда евро от фондовете на ЕС за Унгария, които бяха блокирани поради опасения относно превземането на съдилищата, бизнеса и медиите от Орбан.

Тази седмица Мадяр даде скандални интервюта за държавни телевизионни и радио програми, обвинявайки мрежите, че използват "севернокорейски" нива на измама и пропаганда, за да задържат Орбан на власт в продължение на 16 години - и обеща да уволни персонала.

Орбан е обвинен в организиране на превземането на 80% от медиите чрез стратегически изкупувания от поддръжници. Миклош Васили, ръководител на частната телевизионна станция TV2, която е обвинена в разпространение на про-орбановски новини, отрече пресата да е била изкривена.

"Не мисля, че това е вярно - медиите бяха ляво-либерални преди Орбан и станаха по-балансирани", каза той.

Служители на държавната информационна агенция MTI заявиха, че са били принудени да изопачат новините в полза на Орбан.

"Цензурата тук беше като тази на тоталитарна диктатура. Стига толкова", каза един мениджър пред AFP.