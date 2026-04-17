BGONAIR Live Новини Днес | 57

Задържаха семейство в Сливен след нападение над полицай

Униформените се опитали да арестуват 22-годишен крадец

17.04.2026 | 13:20 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Трима души са отведени в Районното управление в Сливен и задържани за нападение срещу полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения, съобщиха от полицията.

На 16 април служители на сектор "Криминална полиция" към РУ-Сливен са предприели действия по задържането на 22-годишен мъж от Сливен във връзка с извършена кражба. По време на операцията неговите родители са проявили агресия към един от полицейските служители.

От полицията уточниха, че семейството живее в сливенския квартал "Комлука", като по-агресивна е била майката.

И тримата са задържани за срок до 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

