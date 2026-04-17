България не разчита на петрол от Близкия изток, няма да има недостиг

Борсовият анализатор Димитър Георгиев коментира международните сътресения заради войната в Близкия изток и заяви, че борсите често реагират със спадове при ескалация на напрежението тъй като инвеститорите се притесняват от инфлационен натиск, породен от високите цени на горивата.

Губещи са почти всички

В предаването “България сутрин” Георгиев коментира, че най-сигурният печеливш от ситуацията е Русия, а останалите са губещи.

“Тя се възползва от високите цени на петрола. Всички други губят, включително САЩ, които са нетен износител на петрол. Напрежението е много голямо. Светът отделна се е глобализирал и отдавна има нужда от свободна търговия. Аз съм оптимист, че сме в края на тази криза", коментира борсовият анализатор.

По думите му цената на петрола остава висока. Сортът Брент в момента се търгува на нива малко под 100 долара - 98,50 долара. "Има голяма степен на несигурност. Все още не е ясно колко бързо ще бъде разрешен конфликтът. Дизелът много страда като дефицит", посочи борсовият анализатор.

Той отбеляза, че има страшно много петрол по света, въпросът е да се отпуши пътят. Георгиев добави, че цената на петрола може да се понижи в рамките на часове, стига да има оптимистично развитие на конфликта.

"Икономическият и военният натиск срещу Иран е много силен. Ножът е опрял до кокала. Има позитивни сигнали, че до края на седмицата ще видим нови преговори. Това ще бъде временен конфликт, който ще забравим", прогнозира анализаторът пред Bulgaria ON AIR.

Горивата в България

По повод потенциалната криза с горивата в България, Георгиев заяви, че на този етап няма краткосрочен риск от недостиг на горива. Причината - страната ни не получава петрол от Близкия изток.

“Основният суров петрол, който идва, е от Азербайджан. Имаме отпушен път през Черно море, който не е застрашен. Цената на този етап ще остане висока. Високата цена ще намали потреблението и в един момент системата ще се балансира. Светът ще се научи да бъде по-малко зависим от Близкия изток и от търговския път", добави Георгиев.

Акции, лихви и злато

По думите му пазарите в момента са на исторически върхове, по отношение на пазарите на акции в САЩ - вече отбелязват 13 поредни дни на покачване, защото "разглеждат текущия шок като временен".

Георгиев не очаква повишение на лихвите на централните банки по света и отбеляза, че страховете от рецесия са пресилени.

"Златото се срина по време на тази криза. То често се възприема като покачващ се актив. Сега беше точно обратното. Имаше паника на пазарите. Имаше разпродажба на всякакви активи и златото беше много силно прекупено. В момента то се търгува на 4800 долара за тройунция. Тепърва ще виждаме нови повишения до края на годината", прогнозира Георгиев.

