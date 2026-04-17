Дори държавните агенции регистрират спад в одобрението на Путин

Държавният Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) регистрира спад в рейтинга на одобрение за руския президент за шеста поредна седмица.

Според уебсайта на центъра, от 6 до 12 април рейтингът на одобрение е бил 66,7%, което е с 1,1 процентни пункта по-малко от предходната седмица. Рейтингът на доверие към Путин също е спаднал с 1,8 процентни пункта до 72%.

Според ВЦИОМ нивото на подкрепа за управляващата партия "Единна Русия" също продължава да намалява до 27,3% (спад от 2,4 процентни пункта за седмица).

Междувременно рейтингите на одобрение за други партии, представени в Държавната дума, се покачват

Рейтингът на одобрение на партията "Нови хора" се оценява на 12,4% (+0,1 процентни пункта през последната седмица), на Комунистическата партия на Руската федерация е 10,9% (+0,6 процентни пункта през последната седмица), на Либерално-демократическата партия на Русия е 10,8% (+0,3 процентни пункта през последната седмица), а на "Справедлива Русия" е 5,2% (+0,3 процентни пункта през последната седмица).

Фондация "Обществено мнение" (ФОМ), чийто основен изследователски поръчител е руската президентска администрация, също регистрира спад в рейтингите на одобрение на Путин като президент в края на март. Според ФОМ обаче рейтингът на одобрение на Путин е започнал да се покачва през април. В доклад, публикуван на 17 април, ФОМ заявява, че 76% от анкетираните са оценили работата на Путин като президент "доста добре". На 29 март тази цифра е била 74%.

През последните седмици както ФОМ, така и ВЦИОМ публикуват рейтинги на политици и партии по-късно, отколкото преди.

Политически стратег, работещ с руската президентска администрация, в разговор с Meduza посочи блокирането на Telegram и ограниченията за мобилен интернет в различни региони на страната като една от причините за спада в рейтингите на одобрение на правителството. Той обаче подчерта, че и други фактори играят роля, включително покачващите се цени и умората от войната.

В средата на април Bloomberg съобщи, позовавайки се на източници, че руските власти обмислят преразглеждане на подхода си към интернет ограниченията поради опасения, че те вредят на рейтингите на одобрение на Владимир Путин. Faridaily, от своя страна, също позовавайки се на източници, съобщи, че единственият аргумент, който би могъл да повлияе на Путин да облекчи интернет ограниченията в Русия, би било покачването на рейтингите на одобрение на партиите, конкуриращи се с "Единна Русия" в навечерието на парламентарните избори.