Морските блокади печелят войни, но на каква цена?

Морските блокади като операцията, която президентът Тръмп стартира в Ормузкия проток, са сред най-старите и най-ефективни военни техники, макар и рядко да са единственият фактор за победата над противника.

През цялата история глобалната зависимост от морската търговия е правела страните уязвими към блокади – форма на икономическа война, целяща да лиши врага от материали и богатства, като прекъсне неговите търговски артерии, пише WSJ.

Тъй като блокадата се признава в международното право като акт на война, правителствата по-често описват усилията си да изолират противника като санкции, ембарго или карантини, които предполагат по-тесни цели. Когато през 1962 г. президентът Джон Ф. Кенеди предупреди Съветския съюз, че американските въоръжени сили ще блокират корабите, превозващи ядрени ракети към Куба, той нарече действието „строга карантина“.

Иран обяви своя собствена форма на ембарго над пролива, като стреля по кораби, опитващи се да го преминат. Сега това е „двойна блокада“, според анализатори от „Lloyd’s List Intelligence“.

Войни са били печелени чрез спиране на корабоплаването. В древна Гърция град-държавата Спарта принуди Атина да се предаде, като блокира доставките ѝ на зърно. Британските морски блокади помогнаха за поражението на Наполеон, който от своя страна се опита да навреди на британските търговци, като забрани влизането на техните продукти в Европа. По време на Американската гражданска война както Северът, така и Югът се опитаха да наложат блокади.

„Макар че много неща са се променили от времето на ветроходните кораби, основните принципи на морските блокади остават толкова важни днес, колкото бяха... по време на Гражданската война“, според научна статия за тази практика от Военноморското училище на САЩ.

Исторически погледнато, блокадите бяха предназначени предимно да нанесат щети на икономиката на врага, като ограничават способността му да изнася стоки.

Но през Първата световна война Германия и Великобритания следваха различен подход с блокадите си: прекъсване на достъпа на другата страна до чуждестранни стоки, по-специално храна. По същия начин САЩ в началото на Втората световна война спряха вноса на петрол по море от Япония – насочвайки се към същата уязвимост, която Токио се беше опитало да компенсира, като се опита да колонизира богатите на ресурси азиатски съседи.

Стратегията на Тръмп е връщане към миналото, тъй като е насочена към иранските приходи, а не към вноса.

„Той се държи като Наполеон“, каза Стивън Броудбери, професор по икономическа история в Оксфордския университет.

Блокадата на индийските пристанища от страна на Индия помогна на Бангладеш да си осигури независимост от Пакистан през 1971 г. В края на войната във Виетнам САЩ хвърлиха мини около северновиетнамското пристанище Хайфон, като ефективно спряха преминаването на доставки през него и дадоха на Вашингтон известно предимство в мирните преговори.

Но до голяма степен след световните войни морските блокади са отстъпили място на по-модерни форми на икономическа война.

Например, днес разрушаването на икономиката на врага зависи повече от превъзходството във въздушните сили, отколкото от господството по море. И може би най-мощното оръжие на съвременната блокада е уникалната способност на САЩ да изключат съперническа държава – Иран, Северна Корея, Русия – от международната финансова система, базирана на долара, въпреки че Вашингтон нарича този инструмент икономически санкции.

САЩ не са единствената държава, която използва икономическите санкции като оръжие. В продължение на повече от три години, започвайки от 2017 г., Саудитска Арабия отказа сухопътен, морски и въздушен достъп до полуостровната държава Катар в рамките на кампания за натиск, която имаше и подкрепата на Обединените арабски емирства, Бахрейн и Египет. А старомодният натиск все още работи: през последните години Саудитска Арабия контролираше и морското пространство и въздушното пространство на Йемен.

Изследването на Броудбери върху блокадите показва, че успешните от тях продължават за дълъг период, защото отнема време да окажат въздействие и са придружени от други форми на натиск, като военна сила.

Блокадите обикновено се провалят, защото „политиците винаги подценяват възможностите на врага да ги заобиколи“, казва Броудбери.

Той казва, че Великобритания е оцеляла след блокадата на Германия през Първата световна война, защото е започнала да внася зърно в конвои от много кораби, които са били защитавани от военни кораби и са достигали пристанището безопасно в над 99% от случаите. От своя страна, Германия е била доведена до ръба на глада, въпреки относителната си продоволствена самодостатъчност, защото британската контраблокада е влошила вътрешната ситуация, при която коне и фермери са били изпращани от зърнените полета към бойните полета.

Блокадите рискуват да предизвикат проблеми с други страни. Ако действията на САЩ в Ормузкия проток спрат потока на ирански петрол, недостигът ще бъде остър в Китай и Индия – и потенциално ще ги въвлече по-пряко в конфликта.

„Политическият калкулатор се променя“, каза Сидхарт Каушал, експерт по военноморска мощ в британския мозъчен тръст Royal United Services Institute.

Каушал казва, че блокадата на Съюза над пристанищата на Конфедерацията по време на Гражданската война лиши Великобритания от памук и накара тогавашната военна суперсила да обмисли нейното прекратяване.

Греъм Алисън, професор по политически науки в Харвардския университет, заяви, че решението на Тръмп да се откаже от дипломацията с Иран и да обяви блокада може да насърчи Пекин да опита нещо подобно, за да постигне претенциите си към демократично управлявания остров Тайван.