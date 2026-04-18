Живеем ли в "Матрицата"? Учен твърди, че Вселената има седем измерения

Може да звучи като част от "Матрицата“, но учените смятат, че нашата вселена има седем измерения.

В допълнение към четирите измерения, които обикновено изпитваме - височина, дължина, дълбочина и време - физиците твърдят, че има три допълнителни "сгънати“ слоя реалност.

Далеч от това да е научна фантастика, изследователите смятат, че това би могло да реши един от най-упоритите проблеми в историята на физиката.

Какво се случва с черните дупки?

Според изследователите, тази дива теория най-накрая обяснява какво се случва с черните дупки, когато те умрат.

Учените са смятали, че черните дупки са космически празнини, от които нищо не може да избяга.

Но през 70-те години на миналия век Стивън Хокинг осъзнава, че черните дупки излъчват радиация, която бавно се изпарява с течение на времето.

Проблемът е, че това изглежда нарушава едно от най-важните правила на квантовата физика, създавайки нещо, наречено информационен парадокс.

Група изследователи сега казват, че са намерили решение на тази 50-годишна загадка, но то работи само ако Вселената наистина има седем измерения.

Информационният парадокс произтича от правило в квантовата физика, което гласи, че информацията не може да бъде унищожена.

Съавторът Ричард Пинчак, старши изследовател в Словашката академия на науките, каза пред Live Science: "Представете си, че хвърляте книга в огън. Книгата е унищожена, но по принцип бихте могли да възстановите всяка дума от дима, пепелта и топлината – информацията е разбъркана, а не изгубена".

Според Хокинг обаче черните дупки в крайна сметка би трябвало да се изпарят в нищото, отнасяйки със себе си цялата информация, която някога са съдържали.

Това изглежда е фундаментален сблъсък между "класическите“ закони на физиката, управляващи големи обекти като черните дупки, и квантовите закони, които управляват нещата в най-малки мащаби.

Уникалното решение на д-р Пинчак за този парадокс произтича от нов начин за разбиране на структурата на самото пространство-време.

Пространство и време

Според теориите на Айнщайн, пространство-времето е като четириизмерен лист, който може да се усуква, огъва и разтяга в присъствието на силни гравитационни полета.

Според някои съвременни теории обаче, пространство-времето всъщност има седем измерения, включително три, които обикновено не можем да видим.

"Ние преживяваме три измерения на пространството и едно на времето – общо четири измерения“, казва д-р Пинчак.

"Нашият модел предполага, че Вселената всъщност има седем измерения: четирите, които познаваме, плюс три малки допълнителни измерения, свити толкова плътно, че не можем да ги възприемем директно.“

Това означава, че пространство-времето може не само да се сгъва, но и да се усуква – създавайки нов физически ефект, известен като торсионно поле.

Оказва се, че това така наречено „торсионно поле“ е ключово за разбирането какво се случва с черните дупки, когато те сякаш изчезват.

Според теорията на изследователите, когато черната дупка се изпарява до възможно най-малките мащаби, нейните седем измерения по същество се заплитат във възел.

Когато този възел стане достатъчно малък, сгъването на тези скрити измерения създава външна сила, която предотвратява пълното колапсиране на черната дупка.

Това оставя след себе си удивително малък остатък, около 10 милиарда пъти по-малък от електрон.

Този усукан възел от скрити измерения обаче все още държи цялата информация, която е паднала в черната дупка, като малък постоянен паметник.

Това означава, че информацията никога не се губи, защото черната дупка никога не изчезва напълно, което решава очевидния проблем на информационния парадокс.

Вълнуващата част от тази теория е, че тя може да помогне и за решаването на някои от най-трудните въпроси във физиката.

Изследователите казват, че трите скрити измерения и торсионното поле са достатъчни, за да създадат модела на взаимодействия зад механизма на Хигс, известен още като "Божията частица“, който дава маса на другите частици.

Изследователите предполагат, че тези останки от черни дупки биха могли дори да съставляват тъмна материя, невидимото вещество, което съставлява 27% от масата на Вселената.

Ако са прави, учените би трябвало да могат да откриват частици с допълнителни измерения, известни като "частици на Калуца-Клайн“.

Те обаче са с около 14 порядъка по-тежки от най-масивната известна елементарна частица и със седем порядъка извън обсега на Големия адронен колайдер.

Изследователите може би ще успеят да открият следи от тези седемизмерни структури в космическото микровълново лъчение, останало от Големия взрив, или в древни вълни в пространство-времето, наречени първични гравитационни вълни.

И все пак технологията, необходима за тези експерименти, все още е далеч, оставяйки това решение на мистерията на черните дупки просто като още една дразнеща възможност.