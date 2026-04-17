Зеленски: Русия отново ще се опита да въвлече Беларус във войната

Нови пътища и артилерийски позиции се изграждат в Беларус покрай северната граница на Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски. Той предупреди, че Русия може отново да се опита да въвлече Минск по-дълбоко във войната си срещу Украйна.

„Смятаме, че Русия отново ще се опита да въвлече Беларус във войната си“, каза Зеленски. Коментарире му идват на фона на подновените опасения, че руската васална държава на север от Украйна може да играе по-активна роля във войната на Русия, съобщи „Киев Индипендънт“.

Беларус беше ключова отправна точка за мащабната руска инвазия през 2022 г., като позволи територията ѝ да бъде използвана за преместване на войски, изстрелване на ракети и атаки с дронове срещу Украйна.

Неуспешната руска наземна офанзива към украинската столица Киев беше започнат от територията на Беларус. Оттогава не са се случвали големи трансгранични набези, а опасенията, че Минск ще се включи във войната със собствените си въоръжени сили, досега не са се оправдали.

През декември 2025 г. беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че руска система за балистични ракети, известна като „Орешник“, е била разположена в Беларус и е влязла в бойна готовност.

По-късно Зеленски каза, че Украйна знае местоположението на системата и е споделила информацията със западните си съюзници, като предупреди, че обхватът ѝ може да застраши не само Украйна, но и страни като Полша и Германия.

Разследвания, основани на сателитни снимки, също показаха, че Беларус значително е разширил военната си инфраструктура от 2022 г. насам, включително чрез строителството на нови съоръжения и пътища в близост до украинската граница. | БГНЕС