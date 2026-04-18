Тръмп с нов ултиматум за примирието в Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да прекрати примирието с Иран, ако до сряда не бъде постигнато дългосрочно споразумение за край на войната, предаде Ройтерс.

"Може би няма да го удължа, но блокадата на иранските пристанища ще остане", заяви Тръмп на борда на президентския самолет "Еър Форс 1", докато се връщаше във Вашингтон от Финикс, щата Аризона.

"Имаме блокада и за съжаление може да се наложи да започнем да хвърляме бомби отново", добави той.

Същевременно Тръмп съобщи пред журналистите, че е получил "много добра новина", свързана с Иран, но отказа да даде подробности.

"Преди 20 минути получихме много добра новина, изглежда, че нещата в Близкия изток с Иран вървят много добре. Ще чуете за това. Просто смятам, че е нещо, което трябва да се случи. Нещо, което е логично да се случи. И мисля, че ще се случи. Ще видим какво ще стане, но мисля, че ще се случи", отговори Тръмп на въпрос за какво е добрата новина.

Иран заплаши да затвори отново Ормузкия проток

Междувременно Иран заплаши да затвори отново стратегическия Ормузки проток, ако САЩ продължат блокадата си на ирански пристанища. Това заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

"Ако блокадата продължи, Ормузкият проток няма да остане отворен", написа Галибаф в социалната мрежа Екс, като добави, че корабите, преминаващи през протока, при всички случаи трябва да го правят с разрешението на Иран.

Ормузкият проток бе отворен вчера

Иран отвари напълно Ормузкия проток вчера, като свободното преминаване за всички търговски кораби важи за оставащия период на прекратяване на огъня. Преминаването през пролива ще бъде по координирания маршрут, обявен от Организацията за пристанища и морско дело на Иран.

Цената на суровия петрол падна поради надеждите, че доставките на енергия могат да се възобновят след седмици на прекъсване.

Суровият петрол сорт "Брент", бенчмаркът за петрол, търгуван в световен мащаб, се срина под 90 долара за барел, което е спад от 10%.