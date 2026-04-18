Един човек загина в Германия при неизяснен трясък под пешеходен мост

Един мъж загина, а няколко души са тежко ранени, при инцидент под пешеходен мост в западната германска провинция Саар, предаде ДПА, позовавайки се на полицията. Чул се е силен трясък, но властите засега не дават информация за причините, нито за състоянието на ранените.

Говорител на полицията каза, че мъж е починал от раните си на мястото на инцидента в град Фолклинген, близо до границата с Франция.

Сигналът за силен трясък и хора викащи за помощ е получен малко преди полунощ.

„Надлезът е отцепен в широк район и десетки полицаи са на мястото на инцидента“, каза говорителят. Той добави, че няма опасност за обществеността.

Фолклинген е град с около 40 000 население, разположен на няколко километра западно от Саарбрюкен.