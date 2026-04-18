Необичайна реакция от Кремъл, след като Путин бе обвинен, че не получава "лоши новини"

След като видеоклип, който стана популярен онлайн, в който хора, близки до Владимир Путин, бяха обвинени, че не му казват цялата истина, но особено лошите новини, Кремъл искаше да предостави някои разяснения.

В петък Кремъл отрече, че руският президент Владимир Путин е имунизиран срещу лоши новини, след като виден блогър обвини неидентифицирани висши служители, че не са казали на руския лидер истината за проблемите на страната, съобщи Ройтерс.

Виктория Боня, инфлуенсър, известна в Русия с участията си в риалити телевизионни предавания, заяви тази седмица, че подкрепя Путин и изброи пет въпроса, за които според нея служителите не са информирали честно държавния глава. Видеото ѝ е гледано повече от 20 милиона пъти, получило е повече от 1,4 милиона харесвания и е привлякло над 75 000 коментара в Instagram.

Запитана в петък за твърдението ѝ, че Путин, който управлява Русия като президент или министър-председател от 1999 г. насам, не е информиран за пълния обхват на проблемите в Русия, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че тя греши.

"Не. Това не е вярно", каза Песков. "Путин е държавен глава и неговите правомощия означават, че той се занимава с най-широкия кръг от въпроси от дневния ред."

Кремъл предприе необичайната стъпка в четвъртък, като публично призна острата критика на Виктория Боня, заявявайки, че вече се работи по решаването на редица проблеми, които тя е идентифицирала. По-късно Боня публикува ново видео, в което тя се разплака от радост и благодари на Кремъл за вниманието, което е обърнала на повдигнатите от нея въпроси.