60 години по-късно разкриха как е изчезнало цяло семейство в Орегон

Детективите най-накрая разкриха съдбата на семейството, което изчезна с колата си преди почти 70 години, докато отивало за коледни украси в Орегон.

Групата от петима души изчезна през декември 1958 г. в случай, който разтърси Америка.

Две от децата бяха намерени мъртви месеци след изчезването, но останалите членове така и не бяха открити. Но сега родителите Кенет и Барбара, и дъщеря им Барби Мартин, бяха идентифицирани от човешки останки, открити в река Колумбия, съобщиха властите.

Шерифската служба на окръг Худ Ривър най-накрая приключи десетилетното си разследване и въпреки спекулациите "не откри доказателства за престъпление".

"Семейство Мартин първоначално изчезна през декември 1958 г., докато се съобщава, че са посетили дефилето на река Колумбия, за да събират коледна зеленина", съобщиха от полицията в социалните медии в четвъртък. "Останките на Вирджиния и Сюзън Мартин бяха открити надолу по течението месеци по-късно, но родителите, Кенет и Барбара, и най-голямата дъщеря Барбара (Барби) така и не бяха открити въпреки обширното търсене и гмуркане."

Комби Ford, за което се смята, че е на семейство Мартин, беше открито в река Колумбия през 2024 г. от независимия водолаз Арчър Майо. Колата беше извадена от реката през 2025 г. с човешки останки.

Службата на медицинските експерти на щата Орегон използва ДНК екстракти от останките и профил на роднините на семейство Мартин, за да потвърди самоличността им.

"Тази идентификация отразява продължителни координирани усилия, научно партньорство и непрекъснат напредък в съдебната генетична генеалогия", се казва в изявлението на медицинския експерт на щата Орегон.

Службата на медицинския експерт е получила помощта на лабораторията за съдебна генетика Ortham Inc, която е специализирана в обработката на доказателства от неразкрити случаи.

Главният директор по развитието на компанията, Кристен Мителман, каза пред KATU, че това е бил дългогодишен процес.

"Толкова много хора са работили години наред, за да открият и идентифицират семейство Мартин и ние се гордеем, че помогнахме", каза тя. "Мистерия като тази не тежи само на семейството, тя тежи на цялата общност и се надяваме, че това ще даде на много хора решението, което заслужават."

Това е горчиво-сладък край на неразкрит случай, който е плени нацията през по-голямата част от 60 години

Семейство Мартин са обявени за изчезнали на 9 декември 1958 г., след като родителите не са се явили на работа.

След първоначалните разследвания властите смятаха, че колата им случайно е паднала в река Колумбия. Барбара, Вирджиния и Сюзън са били съответно само на 14, 13 и 11 години. Но мнозина, включително най-големият син на семейството, Доналд, който не е бил в колата този ден, подозират нечестна игра.

Тогава 28-годишният мъж, който по това време живеел в Ню Йорк, казал на детективите, че не може да разбере как смъртта на родителите и сестрите му е била инцидент.

Детективите дори предложили награда от 1000 долара за тези, които могат да предоставят информация, съобщи WMUR.

Месец след изчезването им, пистолет е намерен близо до мястото, където са изчезнали семейство Мартин. Шерифският офис не го е прибрал като доказателство, но десетилетия по-късно вдовицата на собственика на оръжието съобщила на местните новини, че е имало изсъхнала кръв по него, съобщи преди това Daily Mail.

Доклад от аутопсия през 1959 г. посочва потенциална огнестрелна рана в главата на поне една от дъщерите. Съдебният лекар оспорва раната като резултат от разлагане.

По случая никога не са посочени заподозрени.

Но водолазът Майо, който прекара години в търсене на семейство в река Колумбия, вярваше, че изчезването им е просто резултат от трагичен инцидент.

"Мисля, че са се обърнали по такъв начин, че са се заклещили в бордюр, са пуснали колата на задна и тя не се е движила, не се е движила, не се е движила", каза той пред KATU. "И тогава изведнъж се е разтресла и е тръгнала назад по неконтролируем начин, като е паднала във водата. Така че, да, имам теория. Искам да кажа, никой никога няма да разбере дали е вярна или не."