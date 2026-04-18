Странният "бунт" на пропутински влиятелни лица срещу Кремъл

"Владимир Владимирович (Путин). Хората се страхуват от вас. Блогърите и артистите се страхуват. Губернаторите също. Мисля, че не трябва да се страхуваме." С тези думи руската инфлуенсърка Виктория Боня започна видеоклип, публикуван в Instagram във вторник, 14 април, в който в продължение на 18 минути тя критикува начина, по който се управлява Русия.

Три дни по-късно този монолог на руски език беше гледан повече от 21 милиона пъти и събра близо 1,5 милиона харесвания. За видеоклип, критичен към руското правителство, това е безпрецедентно, особено в тези времена на ескалиращи репресии срещу всички форми на опозиция срещу Кремъл и засилена цензура.

Поздрави от Монако

В това видео инфлуенсърката изброява няколко теми, които според нея гневят руснаците: управлението на природни бедствия като наводненията в Дагестан или разлива на нефт по плажовете в Анапа (Краснодарски край), блокирането на интернет или убиването на добитък в Новосибирска област по санитарни причини.

Нищо за войната в Украйна или влошаващите се икономически условия. Но самият факт на публично нападение срещу руската политика по този начин е "нещо, което не сме чували от известно време", признава Стивън Хол, специалист по Русия в Университета в Бат във Великобритания, пред France24.

Особено след като Виктория Боня, която живее в Монако, не е опозиционна фигура. Най-известна като една от първите участнички в руско риалити шоу в началото на 2000-те, тя изгражда последователите си в социалните медии чрез съветите си за красота, а не чрез анализите си за вътрешните механизми на властта. В най-добрия случай "може да се каже, че е аполитична", отбелязва Якоб Толструп, специалист по Русия в Университета в Орхус в Дания. Тя дори е демонстрирала известна "путинска" черта в миналото, носейки тениски с изображението на руския президент пред камерата.

Това също така вдъхновява имитатори. Друг инфлуенсър, Айза, също толкова непознаваща политическите дискусии с феновете си в Instagram, публикува свое собствено видео - оттогава изтрито - за да осъди корупцията сред елита и повишаващите се данъци.

Вследствие на това актьорът Иван Охлобистин определи засилената цензура в интернет и социалните медии като "огромна грешка". В неговия случай критиките са още по-сурови за режима, като се има предвид, че Охлобистин винаги се е явявал като надежден поддръжник на Владимир Путин, дори стигайки дотам, че да сравни мащабното нахлуване в Украйна със "свещена война".

Но през последните седмици имаше предвестник на тази вълна от видеоклипове, критикуващи държавата Русия. Иля Ремесло, един от най-лоялните поддръжници на Владимир Путин, публикува директна и остра атака срещу руския президент на 17 март.

"Владимир Путин не е легитимен президент. Владимир Путин трябва да подаде оставка и да бъде съден като военнопрестъпник и крадец", твърди в съобщение в Telegram този блогър, най-известен като "псето на президента срещу Алексей Навални", видния опонент на Путин, починал през 2024 г.

Обрат, който е "едновременно объркващ и изключителен по отношение на насилието на атаките", признава Якоб Толструп. Този обрат на 180 градуса изненада дори опозицията на Владимир Путин.

"Трудно ми е да си представя причините за тази лична инициатива. Познавам този негодник твърде добре", отбеляза Леонид Волков, руска опозиционна фигура и бивш съюзник на Алексей Навални, в X.

Малко след това Иля Ремесло беше настанен в психиатрична болница. Дали това е защото в момента страда от проблеми с психичното здраве, или ФСБ го е посетила, за да му предложи начин да преодолее критиките си, без да си навлече обществения гняв на властите?, чуди се Стивън Хол.

Добрият цар срещу лошите боляри

Тези различни мнения започват да предизвикват доста шум. В случая с инфлуенсъра Виктория Боня и нейните последователи обаче тонът е значително по-малко злобен към президента. Техните изказвания "са много по-скоро като класическата реч на добрия цар срещу лошите боляри (руските аристократи от царската епоха, бел. ред.)", отбелязва Стивън Хол.

Тази аналогия поставя тези критики "в по-традиционен модел, който позволява на инфлуенсърите да повдигат въпроси, без да оспорват фигурата на лидера", обяснява Джени Мадърс, специалист по Русия в университета Абъристуит (Уелс).

Виктория Боня също така твърди, че Владимир Путин държи решенията и преди всичко е зле информиран за проблемите на населението.

"В действителност това е начин да се ласкае президентът, като се представи като някой силен, който може сам да реши всички проблеми", обясняват журналисти от изгнания опозиционен канал "Дождь".

Видеото на Виктория Боня дори получи официален отговор от Кремъл, "което е забележително, защото като цяло властите не благоволяват да реагират в този начин за конкретни критики", отбелязва Якоб Толструп.

Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, беше много разбиращ, заявявайки, че това са „важни въпроси, които се вземат предвид от властите“.

Странка за провокиране на критични гласове?

Тази реакция накара Виктория Боня да публикува ново видео, в което благодари на Кремъл, че я е изслушал. Този странен обмен на реплики накара някои онлайн коментатори да се поддадат на конспиративни теории. След насилствената и директна атака на Иля Ремесло срещу президента Владимир Путин, можеше ли Кремъл да възложи на тези инфлуенсъри задачата да публикуват по-политически приемливи критики, които в крайна сметка да го оневинят?

"С насрочените парламентарни избори за септември 2026 г., човек може да се запита дали тези видеоклипове не се използват като стръв. Кремъл би искал да знае кои руснаци реагират най-положително на критиките към правителството", предлага Стивън Хол.

Но за интервюираните експерти това би било опасна стратегия, защото "настоящата система се основава на факта, че никаква критика не е позволена“, подчертава Якоб Толструп. Изявленията на Виктория Боня, Айза и актьора Иван Охлобистин "разбиват табуто върху възможността за критикуване на определени чувствителни теми", твърди Джени Матърс.

Това би противоречило на общото послание за затягане на режима, което руските власти в момента се опитват да предадат, като се борят с VPN мрежите, увеличават интернет цензурата и допълнително ограничават достъпа до Telegram. Освен това, тези критики "отразяват истинско раздразнение сред част от руското общество пред лицето на икономическите трудности и нарастващите ограничения върху достъпа до интернет", заключава Якоб Толструп.