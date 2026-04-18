Освободиха прокремълски блогър от психиатрия след критиките към Путин

Прокремълският блогър Иля Ремесло бе освободен от психиатрична клиника след 30 дни престой. Той бе пратен там, след като отправи критики към руския президент Владимир Путин.

„Тежката критика към водещите правителствени служители има цена - имайте го предвид“, заяви блогърът, след като беше освободен.

Ремесло, който дълго време беше смятан за категоричен поддръжник на Путин, нашумя миналия месец, след като в Телеграм описа президента като крадец и военнопрестъпник.

Тогава заяви, че Путин заема поста президент нелегитимно, че войната срещу Украйна е довела Русия до политическа и икономическа задънена улица и се оплака, че свободата на медиите е била задушена, а достъпът до интернет е бил ограничен.

В отговор властите приеха Ремесло в психиатрична клиника - ход, който напомня за практика, използвана по съветско време, когато дисидентите са били принуждавани да влизат в психиатрични клиники, за да бъдат дискредитирани и да се пречупи волята им.

Ремесло описа условията в институцията като сурови, казвайки, че за разлика от затворите, разходките не са разрешени.

Той не оттегли критиките си към Путин, но каза, че в бъдеще ще „се изразява по-предпазливо и балансирано, без лични нападки“.