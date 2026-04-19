Литва и Латвия няма да позволят на Роберт Фицо да използва въздушното им пространство за пътуване до Москва за честванията на Деня на победата през май, оплака се словашкият премиер, съобщава бТВ.

„Защо? Държави членки на Европейския съюз не позволяват на премиера на друга държава членка на Европейския съюз да премине през тяхното въздушно пространство“, добави той гневен, критикувайки решението.

Фицо посети Москва за Деня на победата и миналата година, въпреки призивите на европейски представители, включително върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, за бойкот на събитието през 2025 г.

„Със сигурност ще намеря друг маршрут, както направих и миналата година, когато Естония ни възпрепятства“, заяви той, цитиран от „Киев индипендънт“.

На 9 май Русия организира големи военни паради по случай края на Втората световна война в Европа. Повечето европейски държави, включително Украйна, отбелязват Деня на победата на 8 май.

Роберт Фицо и вече загубилият властта Виктор Орбан се разглеждат като едни от най-близките съюзници на Русия в рамките на Европейския съюз.

Унгария и Словакия нееднократно са изразявали несъгласие с усилията на ЕС за подкрепа на Киев на фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна.

На този фон Европейският съюз подготвя 20-и пакет санкции срещу Москва, като словашкият външен министър Юрай Бланар заяви, че страната му е готова да наложи вето, ако не получи гаранции за доставките по петролопровода „Дружба“, който транспортира руски петрол през Украйна, съобщава словашкото издание „Денник Н“.