Осем деца са убити при стрелба в САЩ

Осем деца са били убити при стрелба след "домашен спор", съобщи полицията в Луизиана в неделя сутринта.
Те са били на възраст между 1 и 14 години, според началника на полицията Уейн Смит от полицейското управление в Шривпорт.
Общо 10 души са били простреляни, каза той.
Цаподозреният стрелец е избягал с превозно средство и е бил смъртоносно прострелян от полицията по време на преследване с превозно средство в Босиер Сити.
"Това е сцена, каквато повечето от нас някога са виждали", каза Смит.
Exclusive visuals of the domestic mass shooting scene from Shreveport, Louisiana — 8 Children killed
Victims were ages 1 to 14. Suspected shooter fatally shot by police