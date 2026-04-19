IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 162

19.04.2026 | 19:34 ч. 8
Осем деца са убити при стрелба в САЩ

Осем деца са били убити при стрелба след "домашен спор", съобщи полицията в Луизиана в неделя сутринта.

Те са били на възраст между 1 и 14 години, според началника на полицията Уейн Смит от полицейското управление в Шривпорт.

Общо 10 души са били простреляни, каза той.

Цаподозреният стрелец е избягал с превозно средство и е бил смъртоносно прострелян от полицията по време на преследване с превозно средство в Босиер Сити.

"Това е сцена, каквато повечето от нас някога са виждали", каза Смит.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

САЩ стрелба жертви деца
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem