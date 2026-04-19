Иран за Тръмп: Просто потърсете "идиот" в Google ВИДЕО

В нова саркастична забележка, посолството на Иран в Южна Африка атакува директно към президента на САЩ Доналд Тръмп, наричайки го "идиот".

Забележката дойде в отговор на предполагаемо видео, за което се твърди, че включва комуникация от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), където се чува глас, използващ думата "идиот". Акаунт, споделящ публикациите на Тръмп в TruthSocial, твърди, че забележката е насочена към външния министър на Иран - твърдение, което посолството остро отхвърли.

Иранското представителство заяви:

"Идиот такъв, той е имал предвид вашия идиотичен президент, Тръмп. Просто потърсете "идиот" в Google - ще разберете кой е", гласи публикация на иранското посолство в X.

Какво се чува в комуникацията на IRGC

Предполагаемото радиосъобщение, приписвано на военноморските сили на IRGC, предупреждава кораби, опитващи се да преминат през стратегическия Ормузки проток.

JUST IN: IRGC Navy called Iran’s own Foreign Minister an “idiot” over open maritime radio. pic.twitter.com/6ijBN0Px77 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 18, 2026

"Тук иранският флот Сепах се обажда по канал 16, Ормузкият проток все още е затворен, ще го отворим по заповед на нашия Имам Хаменей, а не заради туитовете на някой идиот. Ако искате да преминете през пролива, трябва да поискате разрешение от иранския флот Сепах. Всички кораби, които имат връзка с нашите врагове, ще бъдат обект на нападения, ако се опитат да преминат през Ормузкия проток", се казва в радиосъобщението.

Контролът върху пролива се затяга

Коментарите дойдоха, след като съвместното военно командване на Иран заяви в събота, че контролът над Ормузкия проток е възстановен до предишния му статус и сега е под "строгото управление и контрол на въоръжените сили".

Това се случи само ден след като Техеран за кратко отвори отново ключовия корабен маршрут за търговски кораби.

Иран също така предупреди, че транзитът ще остане блокиран, докато продължава блокадата на САЩ върху иранските пристанища.

Военноморските сили на Корпуса на ислямската гвардия (IRGC) заявиха, че затварянето е разширено дори до предварително определен безопасен коридор, обявявайки пролива за напълно затворен, докато блокадата не бъде вдигната.

Късно нощно изявление предупреди, че всеки кораб, който нарушава правилата, ще бъде обект на нападения.

Първоначалното решение на Иран да отвори отново водния път дойде на фона на крехко 10-дневно примирие между Израел и подкрепяната от Иран групировка Хизбула в Ливан.

Преговорите напредват въпреки ескалацията

Въпреки разпалването, дипломатическите канали изглеждат активни. Пакистански представители посочиха, че Вашингтон и Техеран все още се приближават до споразумение преди крайния срок за прекратяване на огъня на 22 април.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран заяви, че предложенията са били предадени чрез началника на пакистанската армия по време на неотдавнашно посещение в Техеран, въпреки че подробности не бяха разкрити. Съветът добави, че по-нататъшните преговори ще изискват от САЩ да се откажат от "прекомерните си искания".

Също така стана ясно, че Иран ще запази пълен контрол върху трафика през Ормузкия проток, включително издаването на транзитни сертификати и налагането на пътни такси, докато "войната не приключи напълно и не се постигне траен мир в региона".