Разминаване: Тръмп казва, че Ванс няма да пътува за Пакистан, но май е обратното

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс няма да ръководи американската делегация за нови преговори с Иран в Пакистан, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред ABC News, позовавайки се на опасения за сигурността.

Още преди дни висши служители предполагаха, че именно Ванс ще води американската делегация.

По-рано през деня както пратеникът на САЩ в ООН Майк Уолц, така и министърът на енергетиката Крис Райт посочиха, че Ванс ще ръководи кръга от преговори в Исламабад.

"Това е само заради сигурността“, каза Тръмп пред ABC News за причината Ванс да не пътува.

"Джей Ди е страхотен", каза още американският президент.

По-рано днес с пост в социалната мрежа Truth social Тръмп отправи нови заплахи към Иран, съобщавайки, че американските войници ще разрушат всички електроцентрали и мостове.

Разминавания в информацията

Малко след изказването на Тръмп обаче стана ясно, че вицепрезидентът ще оглави делегацията за преговорите в Иран.

Вторият кръг преговори започва утре.

Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър ще участват в разговорите, уточни източник от Белия дом пред Франс прес при условие за анонимност в отговор на въпрос за състава на делегацията след изказването на президента.