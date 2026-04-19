Разминаване: Тръмп казва, че Ванс няма да пътува за Пакистан, но май е обратното

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс няма да ръководи американската делегация за нови преговори с Иран в Пакистан, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред ABC News, позовавайки се на опасения за сигурността.
Още преди дни висши служители предполагаха, че именно Ванс ще води американската делегация.
По-рано през деня както пратеникът на САЩ в ООН Майк Уолц, така и министърът на енергетиката Крис Райт посочиха, че Ванс ще ръководи кръга от преговори в Исламабад.
"Това е само заради сигурността“, каза Тръмп пред ABC News за причината Ванс да не пътува.
"Джей Ди е страхотен", каза още американският президент.
По-рано днес с пост в социалната мрежа Truth social Тръмп отправи нови заплахи към Иран, съобщавайки, че американските войници ще разрушат всички електроцентрали и мостове.
Разминавания в информацията
Малко след изказването на Тръмп обаче стана ясно, че вицепрезидентът ще оглави делегацията за преговорите в Иран.
Вторият кръг преговори започва утре.
Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър ще участват в разговорите, уточни източник от Белия дом пред Франс прес при условие за анонимност в отговор на въпрос за състава на делегацията след изказването на президента.