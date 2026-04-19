Тръмп с нови заплахи към Иран преди втория кръг от преговори

Доналд Тръмп отправи нова заплаха срещу Иран за предполагаемо нарушаване на прекратяването на огъня, като е стрелял по европейски кораби в Ормузкия проток.

Президентът предупреди, че ще нареди на американските военни да "унищожат всяка електроцентрала и всеки мост“ в Иран, ако откажат следващото мирно споразумение.

79-годишният Тръмп изпрати представители в Пакистан за преговори по близкоизточния конфликт, който ескалира на 28 февруари, когато САЩ започнаха бойни операции в Иран.

В неделния ден, в публикация в Truth Social, той заяви, че Иран е "решил вчера да стреля с куршуми в Ормузкия проток“ по френски кораб и товарен кораб от Обединеното кралство.

Тръмп остро определи това като "пълно нарушение“ на двуседмичното прекратяване на огъня между САЩ и Иран, обявено на 8 април, преди да отправи нова заплаха.

"Предлагаме много справедлива и разумна сделка и се надявам да я приемат, защото ако не го направят, Съединените щати ще унищожат всяка електроцентрала и всеки мост в Иран“, написа Тръмп.

"Край на г-н Добър човек! Те ще се свалят бързо, ще се свалят лесно и ако не приемат сделката, ще бъде моя чест да направя това, което трябва да се направи, което е трябвало да се направи с Иран от други президенти през последните 47 години. Време е да се прекрати иранската машина за убийства", каза още Тръмп.

Следващ кръг преговори

Не е ясно кои американски преговарящи ще бъдат изпратени в Исламабад, Пакистан, за следващия кръг от преговори в понеделник, тъй като прекратяването на огъня изтича в сряда.

Иран удвои обещанието си да ограничи преминаването на кораби през Ормузкия проток, докато американската блокада на иранските пристанища остава в сила, тъй като медиаторите се надпреварват да удължат прекратяването на огъня.

Дуелните блокади усложниха опитите за медиация, водени от Пакистан, и повдигнаха въпроси дали двуседмичното примирие може да бъде удължено.

"Невъзможно е други да преминават през Ормузкия проток, докато ние не можем“, каза председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф в интервю, излъчено по държавната телевизия късно в събота.

Галибаф, който е главен преговарящ на Иран в преговорите със Съединените щати, остро осъди американската блокада като „наивно решение, взето от невежество“.

Той каза, че Иран все още търси мир въпреки дълбоко вкорененото недоверие към Съединените щати.

"Няма да има отстъпление в областта на дипломацията“, каза той, признавайки, че разликата между двете страни остава голяма.