Американското разузнаване: Иран все още има мощен арсенал от ракети и дронове

Според нова оценка на разузнаването иранските въоръжени сили все още разполагат с хиляди ракети и дронове в своя арсенал, въпреки продължилите седмици наред интензивни въздушни удари от страна на САЩ и Израел.

Генерал-лейтенант Джеймс Адамс от Корпуса на морската пехота, директор на Агенцията за военно разузнаване, заяви пред законодателите, че Иран „разполага с хиляди“ ракети и дронове за еднопосочни атаки, които представляват заплаха за силите на САЩ и техните партньори в Близкия изток, пише BI.

По време на изслушване пред Комитета по въоръжените сили на Камарата на представителите в четвъртък Адамс заяви, че Иран е успял да запази боеприпасите „въпреки отслабването на капацитета му както от износване, така и от изразходване“.

Силите на САЩ и Израел извършиха хиляди въздушни удари срещу Иран в рамките на операция „Епична ярост“, преди да влезе в сила крехкото двуседмично примирие по-рано този месец.

Генералът от ВВС Дан Кейн, председател на Общото командване на въоръжените сили, заяви на 8 април, че американските въоръжени сили са нанесли удари по повече от 450 ирански съоръжения за съхранение на балистични ракети и 800 съоръжения за съхранение на еднопосочни атакуващи дронове. „Всички тези системи са унищожени“, добави той.

Въздушните удари бяха насочени и срещу промишлената база на Иран. Американски официални лица заявиха, че Техеран вече не разполага с инфраструктурата за производство на ракети, пускови установки или дронове.

Смяташе се, че Иран притежава хиляди балистични ракети с къс и среден обсег,

както и крилати ракети и еднопосочни атакуващи дронове, преди началото на конфликта, и той изстреля много от тези оръжия срещу американски бази, Израел и държавите от Персийския залив по време на боевете.

САЩ и партньорите им от Персийския залив са пресекли около 1 700 ирански балистични ракети и дронове за еднопосочна атака, заяви Кейн този месец.

Не е ясно колко точно ракети и дронове за атака притежава Иран, но показанията на Адамс тази седмица сочат, че арсеналът му все още е до голяма степен непокътнат. Голяма част от оръжията може да са под земята. Ръководители на Пентагона заявиха, че Иран е скрил и заровил много от капацитета си през десетилетията.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че Иран изкопава останалите си ракети и пускови установки. Спътникови снимки показаха, че Техеран извършва изкопни работи в бази, ударени по-рано по време на войната.

Ако войната отново се разгорещи, ако текущите преговори се провалят, останалите ракети и дронове на Иран биха могли да представляват заплаха за американските сили, участващи в морска блокада на иранските пристанища и операции по разминиране в Ормузкия проток – две мисии, които Пентагонът обяви по време на примирието.

Повече от дузина американски военни кораби участват в блокадата, която заплашва критичните приходи от петрол, от които Иран зависи, и оказва допълнителен натиск върху икономиката му. Няколко търговски кораба са обърнали посоката си, за да избегнат преграждането през първите няколко дни от операцията.