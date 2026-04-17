Иран крие военновъздушните си сили в мрежа от подземни бункери

Иран е укрил по-голямата част от бойните си самолети в подземни бази по време на конфликта през 2026 г., като OSINT тракери потвърждават загубата на общо 38 самолета от целия флот.

Наблюдения след прекратяването на огъня потвърждават самолети F-4, МиГ-29 и Ми-28, летящи в иранското въздушно пространство, което показва, че приблизително две трети от оперативния флот са оцелели.

Въпреки многократните твърдения на САЩ и Израел, че иранските военновъздушни сили са били унищожени или са станали неефективни за бой, потвърдените OSINT данни и наблюдения след прекратяването на огъня показват, че Техеран умишлено е укрил по-голямата част от летящите си бойни самолети в укрепени подземни бази - запазвайки приблизително две трети от оперативния си флот, като същевременно е поел кампания с безпрецедентна интензивност.

Когато военните действия започнаха на 28 февруари 2026 г., след провала на ядрените преговори между САЩ и Иран, американски и израелски официални лица бързо заявиха, че въздушната мощ на Иран е неутрализирана. Президентът Тръмп и израелското ръководство публично обявиха, че военновъздушните сили на Ислямската република са били ефективно унищожени в първите дни на операцията. Реалността, която се очерта след прекратяването на огъня, е значително по-сложна - и по-стратегически значима, пише Defence Blog.

Военното ръководство на Иран взе съзнателно, доктринално решение в началото на конфликта: вместо да ангажират самолетите си в отбранителен бой срещу технологично превъзхождаща коалиция, иранските командири избраха запазването им пред ангажирането. На практика целият годен за употреба боен флот беше разпръснат в мрежа от подземни въздушни бази и остана там през цялата активна фаза на военните действия. Едва след обявяването на прекратяването на огъня иранските самолети започнаха да се появяват отново във въздушното пространство на страната, като бяха потвърдени наблюдения на F-4 Phantom, МиГ-29 Fulcrums и атакуващи хеликоптери Ми-28 - последните получени наскоро от Русия - регистрирани над иранска територия в дните след спирането на ударите.

Мащабът на подземната инфраструктура за бази на Иран направи тази стратегия осъществима.

Най-добре документираното съоръжение е Огаб 44 — Eagle 44 на английски — разкрито публично за първи път от иранските държавни медии през февруари 2023 г. и разположено в провинция Хормозган, на около 160 километра северно от Ормузкия проток. Според ирански официални лица, Eagle 44 се състои от зона за тревога, команден пункт, хангари за самолети, центрове за ремонт и поддръжка, навигационно и летищно оборудване и склад за гориво — с подземни съоръжения, в които се съхраняват самолети на сигурни места и са оборудвани със системи за електронна война и различни бомби и ракети. OSINT анализатори изчисляват, че една база с такава конфигурация може да приюти и да управлява приблизително две дузини бойни самолети, които могат да изпълняват мисии директно от съоръжението и да се укриват по време на бомбардировки.

Критичната уязвимост на концепцията за подземно базиране стана очевидна по време на конфликта. Сателитни изображения разкриха кратери от удари на входовете на тунелите за укрития за самолети на Eagle 44, а щетите изглежда са блокирали достъпа от подземните хангари до пистата, като ефективно са хванали самолетите в капан вътре в съоръжението. Самата писта също е била запушена с малки могили или бариери, вероятно поставени от иранските сили, за да предотвратят кацането на вражески самолети. Тази динамика улавя основния компромис на подземната доктрина на Иран: самолетите вътре са оцелели, но също така са оперативно замразени. За да бъде изпълнен бойният полет, самолетът трябва да се изкачи от тунела до открита писта - където става незабавно уязвим за коалиционни изтребители и кацащи боеприпаси. По време на активния конфликт този прозорец на излагане беше достатъчно смъртоносен, че Иран избра да остави флота си на земята, вместо да рискува.

КРИВ също приложи същата подземна логика към своите средства за противовъздушна отбрана. По време на активни бойни операции Корпусът на гвардейците на ислямската революция публикува нови кадри на подземно съоръжение, в което се помещават неговите системи за противовъздушна отбрана със среден и голям обсег, като видеото показва пускови установки и запаси от контейнери с ракети-прехващачи. Старши репортерът на BBC Фарзад Сейфикаран отбеляза кадрите в социалната платформа X, потвърждавайки, че Иран е преместил част от мрежата си за противовъздушна отбрана в подземни тунели, за да защити пусковите установки от удари.

Според данни от отворени източници, Иран е загубил общо 38 самолета по време на конфликта,

от които 36 са унищожени, а два са повредени.

Загубите на роторни хеликоптери включват един Bell 214, два транспортни хеликоптера Ми-17 и един RH-53D. По-голямата част от тези загуби са самолети, заловени на открити летища, писти за полети или в транзит - не самолети, участващи в бойни маневри.

Специалистът по OSINT Елмустек, който е съставил една от най-ранните консолидирани оценки на бойното поле, отбелязва, че ударите в началната фаза са били насочени предимно към ирански ракетни системи, противовъздушна отбрана, радарни средства и стари самолети, което подчертава фокуса върху влошаването на възможностите за откриване и изстрелване по време на ескалацията. Това приоритизиране означава, че самолетите, укрити дълбоко в планинските бази, не са били основната цел - те просто са били твърде трудни и скъпи за директно преследване, предвид дълбочината на съоръженията.

Философията на Иран за подземно базиране се корени в десетилетия на стратегически изчисления. Иран е възприел доктрината за крепост, използвайки обширна мрежа от скрити подземни въздушни и военни бази, за да се защити от израелски и американски удари - позиция, оформена през последното десетилетие след гражданската война в Сирия, възхода на ИДИЛ и твърдолинейната конфронтация с Израел. Самолетите в „Ийгъл 44“ и подобни съоръжения не просто се крият – те са предназначени да преживеят първи удар и да останат на разположение за последващи операции, след като заплашителната среда позволи генериране на бойни действия.

Според официалната иранска информационна агенция IRNA, „Ийгъл 44“ е способен да съхранява и управлява безпилотни летателни апарати и изтребители, оборудвани с крилати ракети с голям обсег, и е описан като една от най-важните военновъздушни бази на Иран. Началникът на щаба на иранските въоръжени сили Мохамед Багери заяви при откриването през 2023 г., че всяка атака срещу Иран ще предизвика отговор от многобройните военновъздушни бази на страната, включително „Ийгъл 44“ – изявление, което сега се чете по-малко като хвалба и повече като доктринална декларация, която впоследствие беше тествана.

Повторната поява на ирански бойни самолети в иранското въздушно пространство след прекратяването на огъня потвърждава, че стратегията за оцеляване под земята е постигнала основната си цел. С приблизително две трети от летателния боен флот на Иран, според OSINT оценки, Техеран запазва значителна въздушна мощ – дори ако конфликтът показа, че оцеляването под земята не е същото като способността да се биеш. Пистата, а не тунелът, си остава задръстването.