IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 86

Цените на горивата в Хърватия поевтиняват с до 7 цента от утре

Хърватските власти традиционно определят таван на цените на горивата на всеки две седмици

20.04.2026 | 14:51 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович обяви ново понижение на цените на горивата, които ще влязат в сила от утре и ще важат през следващите 14 дни, съобщи хърватското правителство, цитирано от регионалната телевизия Ен1.

Съгласно решението максималната цена на дребно на основния дизел ще бъде 1,78 евро за литър, което представлява намаление със седем цента спрямо досегашното равнище. Основният бензин (евросупер) също поевтинява – с два цента до 1,64 евро за литър.

Понижение е предвидено и при останалите горива, отбелязва Ен1. 

"Ако не бяха мерките на правителството, дериватите щяха да бъдат по-скъпи", заяви Пленкович по време на заседанието на кабинета.

Хърватските власти традиционно определят таван на цените на горивата на всеки две седмици с цел ограничаване на инфлационния натиск и защита на потребителите, припомня телевизията.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

цени горива Хърватия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem