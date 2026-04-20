ЕК отказа да коментира победата на Радев на изборите у нас

Европейската комисия отказа да коментира победата на Румен Радев на парламентарните избори у нас. Говорител на комисията се въздържа да даде отговор по същество на въпрос по този повод на редовната дневна пресконференция на институцията.

"Свързах се с Представителството на ЕК в София преди пресконференцията. До коколкото разбирам, преброяването на резултатите не е приключило, затова не бих направил коментар засега", коментира говорителят Олоф Гил.

По-късно обаче председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че "очаква с нетърпение да работи" с Румен Радев.

"Поздравления за Румен Радев за победата му на парламентарните избори. България е горд член на европейското семейство и играе важна роля в справянето с общите ни предизвикателства. Очаквам с нетърпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа", написа тя в социалните мрежи.

Все пак Радев получи поздравления от председателят на Европейския съвет Антонио Коща. В публикация в X той написа;

"Поздравления за Румен Радев за категоричната му победа на вчерашните парламентарни избори в България. Удоволствие е да Ви приветствам отново в Европейския съвет. Както казах в телефонния ни разговор тази сутрин, очаквам с нетърпение да работя заедно с Вас в #EUCO по нашата обща програма за просперираща, автономна и сигурна Европа. Пожелавам Ви всичко най-добро в новата Ви функция".

Един от първите лидери, който поздрави Радев за победата, бе Александър Вучич.

А днес от Москва дойде коментар, според който Кремъл приветства това, че Радев е отворен за диалог с Русия.