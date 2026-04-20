Тигър се хвърли върху публиката в цирк в Русия ВИДЕО

Цирково шоу в Русия се превърна в кошмар, след като тигър се втурна в тълпата, когато защитната мрежа около арената се срути. Всичко се случи на цирково шоу в Ростов на Дон, съобщава Meduza.

Животното се разхождало сред зрителите известно време, докато персоналът ги молел чрез озвучителната система да запазят спокойствие, съобщи базираният в Ростов на Дон новинарски уебсайт 161.Ru.

🔴 INFO - #Russie : À #Rostov, un tigre a bondi dans le public d’un cirque après l’effondrement d’une barrière en début de représentation. Pris de panique, les spectateurs ont fui la salle. Aucun blessé ne serait à déplorer à ce stade. pic.twitter.com/5TltEf7d7L — FranceNews24 (@FranceNews24) April 19, 2026

След това тигърът бил изведен навън, където дресьори го насочили в специална клетка. Няма пострадали зрители или цирков персонал.

Пресслужбата на Федералната агенция за разследвания в Ростовска област съобщи, че е образувано наказателно дело по обвинение в предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност. В основната си форма обвинението се наказва с глоба до 300 000 рубли, общественополезен труд, ограничаване на свободата или лишаване от свобода до 2 години.

Инцидентът се е случил в цирка "Династия Довгалюк", временно място, разположено на територията на изложбен комплекс. На сайта на цирка се посочва, че в програмата му е включен номер "Атракцията на хищниците", ръководен от Виктория и Виталий Довгалюк, в който участват три тигъра и една лъвица.