Тигър се хвърли върху публиката в цирк в Русия ВИДЕО

Животното се разхождало сред зрителите известно време, няма пострадали

20.04.2026 | 15:15 ч.
Снимка: Pixabay/Spykerf1

Цирково шоу в Русия се превърна в кошмар, след като тигър се втурна в тълпата, когато защитната мрежа около арената се срути. Всичко се случи на цирково шоу в Ростов на Дон, съобщава Meduza.

Животното се разхождало сред зрителите известно време, докато персоналът ги молел чрез озвучителната система да запазят спокойствие, съобщи базираният в Ростов на Дон новинарски уебсайт 161.Ru.

След това тигърът бил изведен навън, където дресьори го насочили в специална клетка. Няма пострадали зрители или цирков персонал.

Пресслужбата на Федералната агенция за разследвания в Ростовска област съобщи, че е образувано наказателно дело по обвинение в предоставяне на услуги, които не отговарят на изискванията за безопасност. В основната си форма обвинението се наказва с глоба до 300 000 рубли, общественополезен труд, ограничаване на свободата или лишаване от свобода до 2 години.

Инцидентът се е случил в цирка "Династия Довгалюк", временно място, разположено на територията на изложбен комплекс. На сайта на цирка се посочва, че в програмата му е включен номер "Атракцията на хищниците", ръководен от Виктория и Виталий Довгалюк, в който участват три тигъра и една лъвица.

