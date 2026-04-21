Министърка на Тръмп подаде оставка след твърдения за злоупотреби

Лори Чавес-Деремър е третият напуснал правителството

21.04.2026 | 07:49 ч. 2
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Министърката на труда в правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп - Лори Чавес-Деремър подаде оставка след твърдения за злоупотреби в нейното министерство, предаде Ройтерс.

Нейният заместник Кийт Сондърлинг ще изпълнява функциите на временно изпълняващ длъжността министър, заяви Белият дом.

"Макар времето, в което работих за това правителство, да е към своя край, това не означава, че ще спра да се боря за американските работници. Очаквам с нетърпение това, което бъдещето ми е отредило, като ще премина на работа в частния сектор", посочи в изявление Чавес-Деремър, предава БТА.

Нейната оставка я прави третият министър, който напуска правителството на Тръмп през последните седмици. Кристи Ноум бе уволнена от поста министърка на вътрешната сигурност през март, а Пам Бонди напусна поста си на правосъден министър и главен прокурор по-малко от месец по-късно.

Тръмп обмисля по-големи правителствени промени заради недоволството си от политическото отражение на войната с Иран, казаха петима служители на Белия дом пред Ройтерс по-рано този месец.

