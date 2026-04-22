Руската подводна заплаха връща сценарии от Студената война в Атлантика

На 400 метра дълбочина в издълбана планина, зад двойна система от взривоустойчиви врати, операторите седят в затъмнена стая пред компютърни станции, обърнати към редица екрани от пода до тавана, показващи карта на северна Норвегия и арктическия регион.

В този военен обект, проектиран да издържи ядрен удар, се събират данни от сензори в далечния север, които наблюдават всичко – от морското дъно чак до космоса, пресяват се за аномалии и се анализират за заплахи като кораби от „сенчестия флот“ и неидентифицирани летателни апарати.

Все по-често Норвежкото обединено командване в Рейтан, на 30 минути път с кола от арктическия град Бодо, е начело и на засилените усилия на НАТО за проследяване на подводниците от Северния флот на Русия. Независимо дали преминават на юг от полуостров Кола към Северния Атлантик или дебнат под полярната ледена шапка, тези модерни кораби с ядрено задвижване са най-мощното проявление на разрастващата се морска мощ на Владимир Путин.

Путин е вложил значителни усилия във възстановяването на военноморските сили след разпадането на Съветския съюз, като през последното десетилетие в експлоатация са влезли множество нови кораби. Подводниците са в центъра на вниманието, което предизвиква силна реакция от страна на държавите от първата линия на НАТО, предимно Норвегия, Обединеното кралство и – поне засега – САЩ.

Резултатът е, че дори и при погледите на света, насочени към Персийския залив, НАТО и Русия се изправят една срещу друга в нещо, наподобяващо завръщане към противоподводната война от епохата на Студената война в Северния Атлантик, само че с нова и все по-усъвършенствана технология.

Повишената подводна активност допринася за преоткритата стратегическа значимост на Арктика, както свидетелства неуспешният опит на президента Доналд Тръмп да придобие контрол над Гренландия. Това е ябълката на раздора, която той отново извади, когато критикуваше НАТО за това, че не се е присъединила към войната му срещу Иран, и отново заговори за напускане на Алианса, пише Bloomberg.

Европейски официални лица обаче казват, че има разминаване между реториката на президента и реалността на военното сътрудничество на САЩ на сушата и по море, а американски войски бяха забелязани в базата в Рейтан.

Но Европа също демонстрира, че поема повече отговорност за операциите в Арктика. Това обяснява приливът на интерес към координация с Норвегия, която се представя като „очите и ушите на НАТО на Север“.

Германският канцлер Фридрих Мерц и канадският премиер Марк Карни бяха в норвежката Арктика на 13 март, за да наблюдават ученията на НАТО като гости на премиера Йонас Гар Стьоре. Германия и Норвегия съвместно закупуват подводници и имат съвместна ракетна програма, докато Канада води преговори с германската TKMS за закупуването на 12 нови подводници.

Въпреки това, в отговор на руската подводна операция, шефът на Кралския флот, генерал сър Гвин Дженкинс, заяви пред BBC, че Обединеното кралство „се държи в Атлантическия океан по отношение на способността ни да ги проследяваме заедно със съюзниците, но едва-едва“.

Като страна, граничеща с Русия, Норвегия има дългогодишен опит в наблюдението на полуостров Кола, където се намира една от най-големите концентрации на ядрени оръжия в света.

Руските подводници са разпределени в оперативни зони в Атлантическия океан,

"така че за тях въпросът е как да стигнат там незабелязани", каза Андерсен, бивш шеф на норвежкия флот. Обикновено морският проход между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство, известен като пролива GIUK, беше мястото, където подводниците можеха да бъдат засечени при преминаването им на юг.

Напредъкът в технологиите измества преследването на север. Това означава опит да се открият и проследят подводниците, преди да напуснат относително плитките води на Баренцово море и да влязат във водите край Норвегия, които могат да достигнат дълбочина до 4000 метра.

През юли миналата година Путин посети корабостроителницата „Севмаш“ близо до Архангелск в най-северната част на Русия. Там той вдигна флага на атомна подводница от клас „Борей-А“ и официално я въведе в експлоатация в Северния флот, базиран в Североморск, до Мурманск.

Кръстен на гръцкия бог на северния вятър Борей, корабът е един от седемте, които трябва да бъдат построени до 2030 г., заяви Путин в реч пред екипажа. Той обеща да „изпълни напълно нашите планове за създаване на модерна, мощна военноморска флота, способна да гарантира сигурността на Русия и да защитава националните ни интереси във всички райони на световния океан.“

През последните шест години към флота са добавени пет стратегически подводници с балистични ракети (SSBN) от клас „Борей-А“ и четири многофункционални подводници от клас „Ясен-М“, каза той. Те са една от стъпките на руската ядрена „триада“, заедно с наземните междуконтинентални балистични ракети и стратегическите бомбардировачи.

Устойчивите усилия през 2010-те години за възстановяване на Русия като водеща морска сила получиха допълнителен тласък от 2023 г. насам, като бяха постигнати някои „значителни практически резултати“, включително напредък в ракетната технология и безпилотните кораби, написа Андрю Монаган, старши научен сътрудник в Кралския институт за обединени услуги в Лондон, в неотдавнашна статия за Колежа по отбрана на НАТО.

През лятото на 2024 г. Путин назначи Николай Патрушев, един от най-близките си съветници, да ръководи корабостроенето и да оглави реформиран координационен орган, който се отчита директно пред президента. През април 2025 г. Путин обяви федерална програма за финансиране на военноморските сили в размер на около 100 милиарда долара за 10 години. За Монаган тези усилия за развитие на руската морска мощ са ключови за плановете на Путин за предстоящия период на „геоикономическа конкуренция“.

Преди всичко това означава Арктика. Като най-голямата арктическа сила, Русия предприема целенасочени действия, за да се възползва от факта, че регионът се затопля три до четири пъти по-бързо от останалата част на планетата. Под ръководството на Путин Москва изгражда военни бази и друга инфраструктура, за да утвърди контрола си върху така наречения Северен морски път, който се отваря, както и върху рибните запаси, нефта, газа и други подводни минерални залежи.

Русия все още изостава значително от Запада – и Китай – по отношение на общия брой кораби, а нейният флот претърпя сериозни поражения в Черно море от Украйна, включително потъването на флагманския кораб на флота.

Северният флот е съвсем друго нещо, според Майк Планкет, старши анализатор на военноморски платформи в компанията за отбранителна информация Janes. Като основното подразделение на руския флот, той се счита за най-вероятния участник в операции срещу силите на НАТО в случай на война и като такъв получава най-доброто и най-новото оборудване пръв.

Докато получава нови кораби, САЩ се сблъскват с значителни закъснения в програмите си за строителство на подводници на фона на сериозен недостиг на работна ръка, който не важи за Русия, нито за Китай.

ВМС на САЩ все още имат леко предимство по брой подводници, но стратегическият им фокус е различен от този на руската флота, което затруднява директните сравнения.

"Вярно е, че руските подводници от клас „Борей“ не са толкова тихи, колкото западните подводници с балистични ракети от последно поколение, които „оперират самостоятелно в открито море и затова придават много по-голямо значение на това да останат незабелязани", каза Планкет. Но те се възползват от арктическия леден пакет и често са охранявани от атакуващи подводници, така че „това не е толкова голям проблем“ за Русия.

По същия начин подводниците от клас "Ясен", или "Северодвинск", както са известни извън Русия, не могат да се мерят със западните си колеги по отношение на шума, но „значителната им способност за атака срещу кораби и суша“ с голям брой ракети „би представлявала сериозна заплаха във военно време“. Освен това, каза той, „подобреното им технологично ниво означава, че за западните военноморски сили е много по-трудно да ги проследят“.

Главнокомандващият на руския флот адмирал Александър Моисеев в интервю за официалния вестник на Министерството на отбраната „Червена звезда“, публикувано на 19 март по повод „Деня на подводничаря“, заяви, че тече програма за разработване на още по-модерни подводници от пето поколение.

На скалите на издълбан от морето нос в северозападна Шотландия се намира паметник на Арктическите конвои, които превозваха помощи за съветските си съюзници по време на Втората световна война. Тогава търговски кораби, натоварени с гориво, оръжия, муниции и храна, тръгваха от Лох Юу на пътешествие през северната част на Норвегия, преодолявайки германски атаки и сурови условия по пътя си към Мурманск и Архангелск.

Днес британски военни самолети, работещи с норвежки и германски съюзници, излитат от база в североизточна Шотландия, на разстояние от една сутрешна кола от Лох Ю, за да проследяват и да прехващат кораби, напускащи същите тези руски пристанища.

RAF Lossiemouth, близо до устието на река Спей в страната на уискито, е предната линия на отбраната на НАТО срещу руски набези от север. Базата е дом на четири ескадрили изтребители „Тайфун“, както и на флота от девет самолета P-8 „Посейдон“ на Обединеното кралство, които Кралските въздушни сили наричат най-добрата платформа за борба с подводници в света.

Въпреки че въздушните набези са намалели от 2022 г. насам, Министерството на отбраната е регистрирало 30% увеличение на руските подводници, навлизащи във водите на Обединеното кралство през последните две години. Това беше преди операцията през април, при която бяха разгърнати P-8.

Списъкът с високопоставените гости говори за нарастващия характер на заплахата. Германският министър на отбраната Борис Писториус беше в Лосимут през октомври за полет с P-8 — Германия е поръчала осем такива за близо 3,5 милиарда долара. През декември норвежецът Стьоре се присъедини към британския премиер Кир Стармър в базата, където разгледаха P-8 и обсъдиха обучението на пилоти и екипажи в рамките на норвежко-британско споразумение за отбрана. Три месеца по-рано Норвегия сключи сделка за 10 милиарда лири с Великобритания за поне пет британски фрегати от тип 26, предназначени за откриване, проследяване и борба с подводници.

Сонарните буйове плават под повърхността, като слушат за шум или излъчват сонарни сигнали.

Дизеловите подводници са тихи, но трябва да изплуват на повърхността, за да заредят батериите си, когато са уязвими за откриване. Ядрените кораби могат да останат под вода почти безкрайно, така че тяхното локализиране се основава на разузнавателна информация. Това е трудна работа — често се шегуват, че ASW трябва да означава „ужасно бавна война“, а не „противоподводна война“.

С отвесните си планини и впечатляващите плажове с изглед към Норвежко море, веригата от Лофотенските острови е магнит за туристи дори през дългите зимни месеци. Това, което посетителите не виждат, е, че точно край западния бряг континенталният шелф се спуска към големи дълбочини.

„Това е естествено скривалище“, каза Емили Асберг, главен изпълнителен директор на фирмата за отбранителни технологии Havguard. Обута в златисти пантофки и облечена в скромен кардиган срещу високите снежни преспи по улиците на родния си град Лекнес, най-голямата община в Лофотен, нейната небрежност към арктическия студ се превърна в сериозност, когато започна да говори за работата си.

Havguard — от норвежкото Hav за океан — разработва интегрирани сензори и софтуер, задвижван от изкуствен интелект, за клиенти от отбраната, включително норвежката армия, което позволява откриване на подводни заплахи, както и защита на гражданска инфраструктура като пристанища, кабели, нефтени и газови инсталации и офшорни вятърни паркове.

Основен елемент от работата се фокусира върху технология, която позволява комуникация през полярния лед, където руските подводници с балистични ракети обичат да се крият. Това е това, което Осберг охарактеризира като технологична надпревара между НАТО, Русия и Китай.

Havguard има и друг обект в Осло, който Асберг нарича клон. Тя се шегува само наполовина: тази част от света все повече се превръща в център на международната дейност по сигурността. Има съоръжението Andøya Space във Вестеролен — на север от Лофотенските острови — което служи и като център за тестване на оръжия, както и норвежка подводна база наблизо. Бодо, на 25 минути полет от Лекнес, е избран за домакин на третия Център за комбинирани въздушни операции на НАТО.

Възстановяването на Студената война не е изцяло нежелано за Бодо. Разрушен от германските сили през 1940 г., след Втората световна война той се превърна в мястото на една от най-големите американски военни бази в Европа. Той дори изигра роля в един от горещите точки на Студената война – инцидента с U-2: американският шпионски самолет, който беше свален над Съветския съюз през 1960 г., летеше към Бодо. Съветският лидер Никита Хрушчов отговори, заплашвайки да удари града с ядрени оръжия.

Необичайно за общината, тя пое изоставените военни съоръжения, включително укрития за изтребители, хангари и серия от бомбоустойчиви зали, издълбани в скалата, които могат да се използват за настаняване на 3000 войници.

За вицеадмирал Андерсен ерозията на конвенционалните сили на Москва в Украйна поставя по-голям акцент върху ядрения ѝ арсенал като проява на сила, което помага да се обяснят инвестициите ѝ в подводници и модерни ракети. Русия заяви през октомври, че е тествала успешно ракета с ядрено задвижване с „неограничен обсег“, наречена „Скайфол“ от НАТО. Дни по-късно Путин се похвали с подводен дрон с ядрено задвижване и ядрена способност, който може да се изстрелва като торпедо.

Въпреки че Андерсен предупреди наблюдателите, които не са запознати с Арктика, да „вземат дълбоко дъх“, той подчерта, че НАТО трябва да бъде готова да се противопостави на една по-опасна Русия.

Въпреки засилената руска активност и несигурността, предизвикана от САЩ, военните са готови да подчертаят, че не всичко се е променило. Кола е домакин на руския ядрен арсенал от десетилетия. Арктика все още е студена и негостоприемна, обхващаща огромни разстояния, дори и ако осъзнаването на нейното стратегическо значение се е събудило отново. Готовността на Русия да използва военна сила и увеличеното производство на оръжия са новите фактори, допринасящи за засилената геополитическа нестабилност.

Като цяло, няма съмнение, че регионът се е превърнал в център на нова Студена война.