Очаква се финансирането да увеличи ниската степен на готовност на Военновъздушните сили, дългогодишна дилема, чиито корени са в процеса на възлагане на военни договори.

Военновъздушните сили на САЩ искат 3,2 милиарда долара за резервни части като част от по-широк тласък за готовност. Искането идва в момент, когато службата се справя с постоянни престои на самолети, тъй като поддържането на съществуващите самолети в летателна годност става все по-трудно, пише за TNI журналистът и адвокат Харисън Кас.

Искането за финансиране би увеличило финансирането за операции и поддръжка (O&M) за фискалната 2026 година (FY26) до 15,4 милиарда долара, което е увеличение с 20%. Фондът за оборотен капитал също ще получи инжекция от 4 милиарда долара. Общият фокус върху готовността за фискалната 2026 година ще включва увеличение от 36,5 милиарда долара, ако искането бъде удовлетворено.

Това е огромно увеличение на разходите, съсредоточено единствено върху поддръжката на съществуващите самолети, а не върху закупуването на нови.

Искането идва на фона на исторически недостиг на финансиране, като финансирането за поддръжка е едва 85 до 86 процента от заявеното изискване. Новата цел за финансовата 2027 година би била да се постигнат 93 процента от заявеното изискване. Така или иначе, Военновъздушните сили няма да постигнат пълните си изисквания за финансиране за поддръжка. Въздействието на недостига доведе до спиране на полетите на самолети поради забавяния в поддръжката, недостиг на части и подобни инциденти, което показва, че дори малки пропуски във финансирането от само 15 процента могат да доведат до големи загуби на готовност.

Най-често срещаните точки на повреда на самолетите включват техните спомагателни силови агрегати, компоненти на авиониката, двигатели и подсистеми. Поддръжката често изисква отстраняване, подмяна и ремонт на части, което е скъпо по отношение на резервни части и разходи за труд. И често, когато резервни части не са налични, всичко, което Военновъздушните сили могат да направят, е да заменят дефектните части, вместо да ги заменят правилно. Но въпросните системи обикновено са проектирани за подмяна, а не за ремонт.

С други думи, цялата схема за поддръжка често се свежда до просто временна мярка. В екстремни случаи ограничението на резервните части може да доведе до канибализация, при която Военновъздушните сили са сведени до премахване на част от самолет А и използването на тази част в самолет Б - на практика ограбвайки Петър, за да плати на Пол.

Част от проблема със съществуващата система на Военновъздушните сили е, че изпълнителите,

а не самите Военновъздушни сили, контролират техническите данни на въпросните части. Летците имат право да сменят частите, но не им е позволено реално да ги ремонтират. По-добра система би дала на персонала на Военновъздушните сили достъп до данни на ниво компоненти, което би позволило ремонти на място, спестявайки време и пари. (Това е проблем, който засяга и другите родове войски. Особено проблемно е във Военноморските сили, където ако специализирана част се повреди в морето, службата може да се наложи да предприеме изключително скъпи и времеемки мерки, за да осигури резервна част или изпълнител за поддръжка, вместо просто да я поправи с бордови техници.)

Всъщност, пречката за готовност не е само логистична, но и правна и договорна. Разбира се, не е съвсем еднозначна; противниците на реформите за право на ремонт предполагат, че без възможността да защитят своята интелектуална собственост, изпълнителите трябва да начисляват по-високи премии в началото, за да печелят пари, което струва повече на Пентагона в краткосрочен план.

От стратегическа гледна точка изглежда, че фокусът се измества от новите системи към поддръжката. С перспективата за надвисваща конкуренция между великите сили има тежест върху високите нива на бойни действия. А настоящият модел на поддръжка ограничава високите нива на бойни действия, като по този начин се превръща в стратегическа уязвимост. Очаквайте увеличено финансиране за поддръжка в бъдеще, евентуално с предстоящи реформи по отношение на правото на ремонт. А в дългосрочен план очаквайте да бъдат проектирани системи, които са по-лесни за поддръжка. Настоящият процент на готовност просто не е приемлив, нито стратегически, нито по отношение на възвръщаемостта на инвестициите на данъкоплатците.