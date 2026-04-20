Вижте как американски морски пехотинци поеха контрола над ирански кораб ВИДЕО

Плавателният съд се е опитал да премине през Оманския залив

20.04.2026 | 09:25 ч. 9
Вижте как американски морски пехотинци поеха контрола над ирански кораб ВИДЕО

Наскоро публикувани кадри показват как американски морски пехотинци се спускат с въжета от хеликоптер, докато поемат контрола над Touska, товарен кораб под ирански флаг.

Доналд Тръмп заяви снощи, че американските морски пехотинци са пресекли пътя на кораба и са поели "пълния контрол“ над него в Оманския залив, след като той се опитал да премине през американската блокада, наложена около иранските пристанища.

Кадрите, публикувани от Централното командване на САЩ, показват морските пехотинци, които се качват на хеликоптер от USS Tripoli, кораб за амфибийни операции.

Системата за задвижване на "Touska“ е била изведена от строя по-рано, след като USS Spruance открил огън по машинното отделение на кораба с оръдието си Mark 45.

Американските сили твърдят, че са отправили "многократни предупреждения“ към кораба в продължение на шест часа.

