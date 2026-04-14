Японските сухопътни сили за самоотбрана преразпределят над 280 милиарда йени (1,76 милиарда долара) за закупуване на безпилотни летателни апарати, способни да действат във въздушни ударни и разузнавателни роли, като същевременно ускоряват плановете за постепенно извеждане от експлоатация на своите бойни хеликоптери AH-64 Apache. Това отразява част от усилията за преход на сухопътните сили от зависимост от бойни хеликоптери за въздушна огнева мощ, по-специално доставените от САЩ AH-1S и AH-64D, към по-голяма зависимост от безпилотни летателни апарати, които са значително по-евтини за обучение на персонал и за поддръжка. Решението отразява по-широки тенденции към преоценка на полезността на хеликоптерите в бойни роли от страна на силите по целия свят, главно въз основа на наблюдения за тяхната понякога съмнителна рентабилност от двете страни на украинския театър на военните действия, пише MWM.

През януари 2026 г. армията на Съединените щати деактивира своята 5-та ескадрила въздушна кавалерия,

17-ти кавалерийски полк, ескадрила разузнавателни и ударни хеликоптери, разположена в Южна Корея повече от три години, като това се тълкува широко от анализаторите като отговор на демонстрираната уязвимост на тези самолети към атаки с дронове, по-специално в украинския театър на военните действия. Решението на южнокорейското министерство на отбраната да намали поръчките си за ударни хеликоптери Apache през предходната година беше интерпретирано като вероятен отговор на същите тенденции. Въпреки нарастващите опасения относно тяхната уязвимост обаче, САЩ и няколко от техните стратегически партньори все повече разчитат на ударни хеликоптери за роли в противовъздушната отбрана срещу нискобюджетни дронове, като това се отразява в промените в обучението. Радарите на самолета, евтините боеприпаси и ниските разходи за поддръжка ги правят в много отношения по-ефективни за такива роли от изтребителите.

Остава несигурно кой безпилотен самолет може да закупи Япония, за да замени Apache, като анализаторите спекулират, че турският Bayraktar TB2S, който е разработен със значителна подкрепа от множество членове на НАТО, може да бъде водещ кандидат. Въпреки започването на много значителна PR кампания за популяризиране на самолета, бойните му характеристики в Сирия и на украинския театър на военните действия далеч не са били изключителни. Самолетът е претърпял тежки загуби по време на сблъсъци със сирийските сили в началото на 2020 г., когато е бил разположен в голям брой от турските въоръжени сили, за да оказва въздушна подкрепа на ислямистки бунтовнически групировки в сирийската провинция Идлиб, предимно за системи за противовъздушна отбрана като Patnsir-S1. Подразделенията Bayraktar бързо прекратиха бойните операции на фронтовата линия срещу руските сили в началото на 2022 г., след като понесоха огромни загуби за местната противовъздушна отбрана, въпреки общото състояние на безредие на руските сили по това време, което накара украинското Министерство на отбраната да подчертае необходимостта от крилати и балистични ракети и от пилотирани изтребители.