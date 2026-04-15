Руски дронове удариха Черкаси, убиха дете и раниха 12 души

Среднощни атака е имало и в Запорожие и Днепър

15.04.2026 | 11:52 ч.
EPA/БГНЕС

Поредна нощ на руски атаки над украинското небе взеха жертва, а други 12 души са ранени след удар с дрон над Черкаси, съобщават местните медии.

Регионалният губернатор Игор Табурец съобщи, че падащи отломки от дрон са ударили най-малко четири жилищни сгради в града. Властите съобщиха за свалянето на девет дрона в района по време на атаката.

8-годишно момче почина от нараняванията си, а девет други, включително едно още едно ранено дете, бяха хоспитализирани след атаката. Петима други получиха спешна помощ на място, докато екипите за спешна помощ продължават операциите си.

При друг кръг от атаки на 15 април, в часовете след първоначалните удари, Табурец съобщи, че още трима души са ранени сред падащи отломки от дрон.

Не беше публикувана веднага информация за размера на причинените щети или за състоянието на ранените жертви.

От 18:00 ч. вчера Русия е изстреляла 324 дрона и три балистични ракети, съобщиха от украинските въздушни сили. Подразделенията за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 309 дрона, но ракетите и 13 дрона са успели да поразят девет места, се посочва в съобщението, цитирано от Ройтерс.

Стратегически удар

Въпреки че се намира на стотици километри от фронтовата линия, Черкаси, разположен в централна Украйна край река Днепър, преди това е бил обект на руски атаки срещу гражданска инфраструктура.

Една жена е била убита при обстрел на югоизточния град Запорожие рано тази сутрин, заяви ръководителят на областната администрация на Запорожка област Иван Федоров в публикация в Telegram.

Той добави, че загиналата е жена на 74 години и е била убита в павилион, а атаката е нанесла щети и на паркинг, търговски помещения и жилищни сгради.

