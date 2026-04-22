Украйна залага на военни роботи: планира 25 000 и изтегля хората от фронта

Украйна предприема стъпки за разширяване на бързо растящия си арсенал от военни роботи, включително закупуване на хиляди нови и стремеж да прехвърли 100% от логистиката на фронта към роботизирани системи.

Министърът на отбраната Михаил Федоров обяви промени за увеличаване на производството на наземни роботи, известни още като безпилотни наземни превозни средства, които вече помагат на украинските войски да пренасят оборудване, да залагат мини, да евакуират ранените и да атакуват руски позиции.

Той заяви, че поради повишеното търсене Украйна ще поръча 25 000 нови робота през първата половина на тази година, което е двойно повече от общия брой за миналата година.

Според него основната цел е 100% от логистиката на фронта да се извършва от тези роботи. Това би предпазило уязвимите войници и превозни средства, които извършват опасни доставки, от опасност.

Войниците са описали подробно тяхното въздействие. Олександър Ябчанка, ръководител на роботизираните системи в украинския батальон "Да Винчи Уолвс", по-рано заяви пред Business Insider, че един военен робот със средни размери може да пренесе повече, отколкото около 10 военнослужещи.

Федоров нарече роботите „една от най-динамичните области на отбранителната технология" и каза, че над 280 компании работят в тази сфера в Украйна.

Наземните роботи са важни за борбата на Украйна срещу руската инвазия,

защото, подобно на въздушните дронове, те заместват войниците в опасни роли, което е от решаващо значение за по-малка армия като украинската, която не може да си позволи да губи човешки ресурси.

Президентът Володимир Зеленски сподели миналата седмица, че украинските наземни роботи са изпълнили повече от 22 000 мисии на фронта през последните три месеца, като заяви, че това означава, че „са спасени повече от 22 000 живота, когато роботът е влязъл в най-опасните зони вместо войник“.

Коментарите на президента разкриха и голям скок в общото използване на роботите. Александър Сирски, главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, заяви през декември, че през последните шест месеца наземните роботи на Украйна са изпълнили само 2 000 мисии. След това, за половината от това време, тази цифра нарасна до 10 пъти повече.

Федоров също разкри значително увеличение на използването на бойното поле. Той сподели, че през март са били изпълнени над 9 000 мисии с наземни роботи, което показва колко важни стават тези средства за украинските операции.

Роботите изпълняват нови видове мисии.

Подразделенията и производителите казват, че руски роботи са се предали на тях, а Зеленски заяви, че са били използвани за вземане на руска позиция, като за първи път в тази война са били използвани само безпилотни платформи.

Наземни роботи са били използвани и в други конфликти, включително от западните въоръжени сили, но не в такава степен. Западът следи внимателно ситуацията и проявява все по-голям интерес към по-нататъшното адаптиране на технологията за въоръжените сили на НАТО.

Федоров заяви, че като част от новите усилия Агенцията за отбранителни доставки на Украйна досега е сключила 19 договора на стойност около 250 милиона долара с производители. Той каза, че се е срещнал с производители на наземни роботи, за да ускори доставките, и те са идентифицирали ключови предизвикателства, включително мащабиране на производството и интегрирането им в бойни операции.

Той изброи нови промени в политиката, които да позволят ускоряване, включително ускоряване на сключването на договори от страна на Агенцията за отбранителни доставки по искане на Министерството на отбраната, промяна в начина на функциониране на договорите, така че производителите да имат договори за следващата година още през тази година, и създаване на нов център за производители.

"И в същото време, каза той, Украйна също увеличава производството на други компоненти и аксесоари, които правят наземните роботи ефективни, като оръжия, които се прикрепват към тях, и части, които им позволяват да минират и разминират."

Федоров заяви, че акцентът е върху евтини и ефективни системи. Партньорските държави наблюдават тази промяна към масови, евтини оръжия вместо по-малко на брой усъвършенствани системи.