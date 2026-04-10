Украйна ще приключи с ремонта на нефтопровода „Дружба“ през пролетта

Постигнат е значителен напредък във възстановяването

10.04.2026 | 13:28 ч.
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Украйна е постигнала значителен напредък във възстановяването на повредения нефтопровод „Дружба“ и ще приключи ремонтните дейности през пролетта, заяви на фона на задълбочаващ се спор с Унгария относно прекъснатите доставки на руски нефт президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Унгария и Словакия са без доставки по „Дружба“ от края на януари, след като руски дрон нанесе удар и повреди съоръжението в западната част на Украйна.

Правителствата в Будапеща и Братислава, които поддържат по-тесни енергийни връзки с Русия след началото на войната през 2022 г., обвиняват Киев, че забавя възстановителните дейности. Украинските власти отхвърлят тези твърдения.

„Ще завършим ремонтите, защото такова е споразумението. Казах им, че ще приключим тази пролет“, заяви Зеленски пред репортери. По думите му значителна част от работата вече е извършена, но унищожените резервоари за съхранение не могат да бъдат възстановени бързо.

Свързани статии

Напрежението около транзита на петрол доведе до това Унгария да блокира заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз за Украйна, докато доставките по „Дружба“ остават спрени.

Междувременно в Унгария предстоят парламентарни избори в неделя, като социологическите проучвания показват, че премиерът Виктор Орбан изостава от центристката партия „Тиса“.

Източник от енергийния сектор по-рано посочи пред Ройтерс, че април е най-вероятният срок за завършване на ремонтните дейности./БТА

