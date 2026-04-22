Доживотна забрана за пушене за всички, родени след 2008 г. във Великобритания

Децата във Великобритания, които днес са на 17 и по-малко години, както и всички, родени в бъдеще, никога няма да могат да купуват цигари законно, след като законодателите одобриха нови, по-строги ограничения за пушенето, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Законопроектът за тютюна и електронните цигари ще повишава всяка година законната възраст за купуване на тютюн с една година, като се започне с хората, родени на или след 1 януари 2009 г., което означава, че засегнатите възрастови групи са изправени пред доживотна забрана.

Законът, който се очаква да получи одобрение от краля следващата седмица, затяга също контрола върху електронните цигари, включително забрана на продажбата на продукти за електронни цигари и никотин на лица под 18 години и ограничаване на рекламата, излагането, безплатното разпространение и отстъпките.

Правителството твърди, че мерките ще помогнат за намаляване на тютюнопушенето и ще предпазят младите хора от пристрастяване към никотина, като облекчат дългосрочния натиск върху Националната здравна служба.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг заяви, че одобряването на законопроекта е исторически момент за здравето на нацията.

"Децата във Великобритания ще бъдат част от първото поколение без тютюнев дим, защитено от доживотна зависимост и вреди", каза той.

"Превенцията е по-добра от лечението – тази реформа ще спаси човешки живот, ще облекчи натиска върху Националната здравна служба и ще изгради по-здравословна Великобритания", допълни той.

Според официални оценки пушенето причинява около 64 000 смъртни случая и води до 400 000 хоспитализации годишно в Англия, като наред с това струва на Националната здравна служба около 3 млрд. лири (4 млрд. долара) годишно, като по-широките икономически разходи надхвърлят 20 млрд. лири.

Електронните цигари също станаха фокус за политиците, особено поради опасения относно употребата им от младежите и пристрастяването към никотина, отбелязва Ройтерс.

Правителството забрани продажбата на електронни цигари за еднократна употреба миналата година поради опасения относно употребата им от младежите и вредите за околната среда.

Новият закон ще затегне тези правила, като министрите ще получат правомощия да регулират ароматите и опаковките на тютюневи, електронни и никотинови продукти чрез вторично законодателство.

Около 10% от пълнолетните във Великобритания – приблизително 5,5 милиона души – използват електронни цигари, посочи благотворителната организация за здраве "Действия, свързани с тютюнопушенето и здравето", като нивата са като цяло непроменени от 2024 г. насам, което предполага, че растежът е започнал да се стабилизира.

Около половината от хората, които използват електронни цигари, са бивши пушачи, докато около 40% продължават да пушат тютюн успоредно с използването на електронни цигари, посочи организацията.