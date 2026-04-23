Писториус: 460 000 не е таван за Бундесвера

Целта на Германия да разполага с 460 000 действащи военнослужещи и резервисти не трябва да се възприема като краен предел и при необходимост може да бъде надхвърлена, заяви министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от DPA.

По думите му тази численост "не е таван", а по-скоро ориентир за посоката, в която страната се движи. В интервю за обществената телевизия ARD Писториус подчерта, че бройката може да бъде увеличена, ако обстоятелствата го наложат - било заради променени нужди, било заради влошаване на средата за сигурност.

Министърът изтъкна и напредъка в разширяването на личния състав. Откакто е встъпил в длъжност, броят на действащите военнослужещи е нараснал от около 180 000 до приблизително 185 000 - 186 000, като заявленията за постъпване и темпът на набиране продължават да се увеличават.

Според него целта е въоръжените сили да бъдат разширявани организирано, но в същото време и достатъчно бързо.

Писториус не изключи и възможността за връщане на задължителната военна служба, ако доброволните мерки не се окажат достатъчни. В такъв случай, по думите му, "ще трябва да обсъдим и да вземем решение за задължителни изисквания". Той все пак уточни, че подобна стъпка на този етап не стои на дневен ред.

Засега приоритетът остава постигането на целта чрез вече действащите механизми, подчерта Писториус, цитиран от БТА.