Транспортни самолети „С-17 Globemaster“ ще презареждат три дни на летище Варна

В периода от 14 до 17 април 2026 г. летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети „С-17 Globemaster“. Полетите са свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства, съобщиха от Министерство на отбраната.

Това се случва след като варненци забелязаха самолетите и коментираха и на страниците "Забелязано във Варна". Въпросът бе повдигнат и от "Възраждане" за пристигането на американски военни.

Прелитането през въздушното пространство на Република България и използването на летищната инфраструктура се извършват в пълно съответствие с действащото национално законодателство. Процедурите са предварително съгласувани с компетентните органи и не оказват влияние върху редовния график на полетите на гражданското летище, а са част от този график, информират още от Министерство на отбраната.

Полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство. Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на постоянни (блокови) дипломатически разрешения.

Постоянни (блокови) разрешения се издават и за въздухоплавателни средства на други страни, заявяват още от силовото ведомство..

На 19 февруари Министерството на отбраната съобщи, че самолети на Военновъздушните сили на САЩ са разположени на летище "Васил Левски" в София в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса

Нотата на Иран

Припомняме още, че на 1 април Министерството на външните работи на Ислямска република Иран изпрати нота към българското посолство, в която призовава за въздържане от всякакви действия в подкрепа на американската държава, в това число и съхранение на самолети на САЩ на летище "Васил Левски" - София.

"Ислямска република Иран си запазва правото да предприема всички необходими мерки за защита на своя суверенитет", пише още в съобщението.

"За съжаление, въпреки изявленията на българските власти, че разполагането на редица самолети-цистерни за горива на международно летище "Васил Левски" е в подкрепа на планирано военно учение, включено и присъствието на американски военно-въздушен флот (12 самолета), те се ползват за поддръжка и зареждане на гориво за бомбардировачи в съвместната американско-ционистка агресия срещу република Иран", се казва още в иранското съобщение до нас.

"Българската територия по никакъв начин не се използва – дори логистично – за подпомагане на операциите на САЩ и Израел срещу Иран", заяви в началото на март министърът на отбраната Атанас Запрянов, коментирайки появилите се американски самолети на българско летище.

По думите му присъствието на самолетите е регламентирано изцяло от официални дипломатически ноти, изпратени от правителството на САЩ чрез американското посолство в София, съгласно Закона за преминаване и пребиваване на съюзнически и чужди въоръжени сили на територията на страната.

„Използването на тези самолети е базирано на нотите, които са изпратени от правителството на САЩ чрез посолството. В тях ясно е описано за какво имат разрешение, колко време ще стоят и какви задачи изпълняват. Няма задачи, свързани с операциите на САЩ в Иран“.

„Това са цистерни за гориво, които са към Европейското командване на САЩ. Те са предназначени за поддръжка на операции на НАТО, а личният състав е около 350 души“, каза той.

Министърът допълни, че законът позволява на България да разреши пребиваването на до 15 самолета и до 1000 души личен състав, като това е част от ангажиментите на страната ни като член на Алианса.

„Спрямо плановете за колективна отбрана България трябва да бъде в състояние да бъде страна домакин, която да осигурява летища и друга инфраструктура за разполагане на съюзнически войски“, посочи Запрянов.