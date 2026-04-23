Иран екзекутира мъж заради връзките му с дисидентска организация

Присъдата му е и за връзки с израелските разузнавателни служби

23.04.2026 | 09:06 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Иран екзекутира мъж, за когото твърди, че е бил осъден на смърт заради връзки с дисидентската групировка "Организация на муджахидините на иранския народ" (ОМИН), както и с израелските разузнавателни служби, предаде Ройтерс, позовавайки се на новинарската агенция на иранската съдебна власт "Мизан".

"Мизан" идентифицира мъжа като Солтанали Ширзади Фахр, като посочи, че той е бил дългогодишен член на ОМИН и е бил признат за виновен по обвинения за сътрудничество с израелското разузнаване.

Смъртната му присъда беше потвърдена от Върховния съд и изпълнена след приключването на съдебните процедури, съобщи "Мизан".

(БТА)

