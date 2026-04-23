Четирима души са в тежко състояние след сблъсък на два влака в Дания СНИМКИ

Четирима души са в критично състояние след сблъсък на два влака в Северна Дания, съобщиха местните власти.
Информационна агенция Ritzau съобщи, че 17 души са ранени при сблъсъка на влаковете на около 40 км северно от Копенхаген.
В момента тече мащабна операция по спасяване, а полицията определи катастрофата в изявление като "сериозен инцидент
Сблъсъкът се случи между градовете Хилероед и Кагеруп.
"Два местни влака са се сблъскали челно", каза говорител на спасителните служби пред Reuters. "Има ранени сред пътниците. Всички са извън влаковете, така че никой не е заклещен. На мястото на инцидента са изпратени големи ресурси".
Радените са транспортирани от мястото на инцидента с линейки и хеликоптери, съобщи пожарната служба по X.