Black Sabbath едва не провалили записа на „Hotel California"

По ирония на съдбата две от най-различните групи в рок историята - Блек Сабат и Игълс - са записвали едновременно в студио Criteria в Маями през 1976 г., като тежкото звучене на британците едва не осуетило записа на „Hotel California“ - един от най-известните класически рок хитове в историята.

Игълс са записвали по-голямата част от определящия си албум „Hotel California“ в Record Plant в Лос Анджелис, но са провели и сесии в Маями, където Блек Сабат са работили по своя албум „Technical Ecstasy“.

Звукът от сесиите на бирмингамската група, по думите на китариста Тони Айоми, пробивал през стените на студиото въпреки модерната звукоизолация. „Игълс записваха до нас. Но ние бяхме твърде шумни за тях. Продължаваше да прониква през стената в техните сесии“, спомня си Айоми, цитиран от Classic Rock.

Двете групи представляват противоположни полюси на рок музиката от 70-те години. Блек Сабат - вдъхновени от тъмната индустриална атмосфера на Бирмингам - изграждат хевиметъла с тежкото си и мрачно звучене, докато Игълс са олицетворение на комерсиалния американски рок, насочен към масова аудитория.

Въпреки разминаването в стиловете и двете групи успяват да завършат записите си в Маями. „Hotel California“ се превръща в определящ хит за американската рок сцена до края на десетилетието, докато „Technical Ecstasy“ може да бъде определен като по-слабо приет експеримент в творческото развитие на Блек Сабат. /БГНЕС