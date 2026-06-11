Тръмп: САЩ ще ударят Иран "много здраво тази вечер"

САЩ ще ударят Иран "много здраво тази вечер" и скоро ще поемат контрола над петролната и газовата инфраструктура и пазарите на тази близкоизточна страна. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"В недалечно бъдеще ще превземем остров Харг и други обекти от петролната инфраструктура и ще поемем пълен контрол над техните петролни и газови пазари, подобно на това, което направихме във Венецуела", каза Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

В интервю за „Фокс нюз“ Тръмп беше попитан дали следващата стъпка на Съединените щати може да бъде унищожаването на мостове, електроцентрали и други инфраструктурни обекти.

Тръмп заяви, че би предпочел да не атакува гражданска инфраструктура в Иран.

„Да, но бих предпочел да не го правя, защото когато стигнете дотам, хората страдат“, отговори американският президент.

Иран затвори Ормузкия проток

По-рано Иран затвори Ормузкия проток в отговор на ударите, които САЩ нанесе тази нощ

Иранският орган за управление на морските пътища в Персийския залив потвърди днес цялостното затваряне на Ормузкия проток в отговор на ударите, които САЩ нанесе тази нощ, предаде Франс прес.

"Поради напрежението, което беше предизвикано от агресията на американските сили в региона, Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане", съобщи Органът за управление на морските пътища в Персийския залив, чиято задача е да регулира корабоплаването в региона.

Иран блокира Ормузкия проток от началото на израелско-американската военна операция на 28 февруари, но засега иранските въоръжени сили позволяваха на близо двадесет плавателни съда да преминават през протока всеки ден, припомня АФП.

Нови американски удари

Най-малко трима души бяха ранени в района на Техеран при ударите, нанесени от САЩ тази нощ, съобщи иранската новинарска агенция Фарс, като се позова на медицински служител.

"Трима души бяха ранени при инциденти, свързани с бруталните американски атаки в провинция Техеран", заяви ръководителят на местната служба за спешна медицинска помощ.

Американските удари бяха насочени главно срещу Южен Иран, но и срещу обекти в близост до столицата в градовете Карадж, Назарабад и Пишва, посочи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция.

Споразумението за прекратяване на огъня между Техеран и Вашингтон, което влезе в сила на 8 април, на практика вече е лишено от смисъл, заяви министерството на външните работи на Иран.

Русия и Китай призоваха Иран и САЩ да седнат на масата за преговори

Кремъл призова днес Иран и САЩ да "се върнат на масата за преговори" след нова нощ на бомбардировки в Близкия изток и ново затваряне на Ормузкия проток от Техеран, предаде Франс прес.

"Призоваваме всички страни в конфликта към сдържаност и да се върнат на масата за преговори", каза говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.

Той предупреди за риска от "по-нататъшни негативни последици" от тази "ескалация на напрежението" за ситуацията в региона и за "глобалната икономика".

"Обезпокоени сме от това", каза още Песков.

Междувременно също призова САЩ и Иран "незабавно" да прекратят военните операции.

Говорителят на Министерството на външните работи на Китай Лин Цзян повтори "сериозното безпокойство на Пекин във връзка със ситуацията".

"Китай настоятелно призовава засегнатите страни незабавно да прекратят военните си операции и да се върнат към диалог и преговори", каза той на редовен брифинг за медиите.