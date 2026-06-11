Невиждата буря в Словения сравни цели къщи със земята ВИДЕО

Невиждана буря разруши над 150 сгради в Словения около 20 часа снощи, преди същата метеорологична система да се премести в Северна Хърватия през нощта срещу 11 юни, носейки разрушителен вятър, градушка и обилни валежи.

Според данни, предоставени от Словенската агенция по околна среда (ARSO), поривите на вятъра са достигали 105 км/ч на летище Бърник, докато краткотрайните валежи достигнаха 31 мм за 30 минути на Шебрелски връх, 28 мм на летище Бърник и 23 мм в Кран. В целия район е падала и градушка с размерите на топки за голф.

Una delle tante grandinate che si sono verificate ieri in Lombardia, video da Trezzo d'Adda#grandine pic.twitter.com/BUr5nNs9t1 — 3B Meteo (@3BMeteo) June 11, 2026

Един от най-засегнатите райони беше община Коменда, където местната пожарна служба PGD Мосте съобщи, че бурята е ударила приблизително в 20:20 ч. местно време на 10 юни. Там няма нито една къща, която да не е била засегната от бурята, а някои имоти са изцяло сравнени със земята. Пожарникарите съобщиха, че над 100 сгради са претърпели щети, като най-тежките удари са регистрирани в Насовче, Брег при Коменди, Поток при Коменди, Кланец, Подборщ, части от Коменда и Криж.

Словенската администрация за гражданска защита и помощ при бедствия съобщи, че над 165 пожарни екипа са действали в над 50 общини, докато над 150 сгради са били повредени в цялата страна, включително около 30 сгради в Церклье на Горенскем.

Няма данни за жертви, но щетите се изчисляват в десетки милиони евро.

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В Хърватия Хърватската метеорологична и хидрологична служба (DHMZ) издаде предупреждения за гръмотевични бури за части от страната през нощта на 11 юни, предупреждавайки за разрушителни пориви на вятъра, градушка, проливни дъждове, локализирани внезапни наводнения, имуществени щети и нарушения на движението.

Хърватските медии съобщиха за щети, свързани с бурята, в части от Меджимурье и Нова Градишка, включително градушка, паднали дървета, повредени покриви и щети по покрива на част от болничния комплекс в Нова Градишка. Пълният мащаб на щетите все още не е известен.

Юни бележи климатологичния пик на силна гръмотевична активност в части от Централна и Югоизточна Европа, когато градушката, разрушителните пориви на вятъра и краткотрайните интензивни валежи стават по-чести.