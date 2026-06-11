Британският министър на отбраната подаде оставка заради бюджета

Британският министър на отбраната Джон Хийли подаде оставка заради разногласия в правителството около бъдещото финансиране на отбраната.

В писмо до премиера Киър Стармър от 11 юни 2026 г. Хийли заявява, че напуска поста "с голямо съжаление и нежелание", след като не е получил гаранции за ресурсите, които според него са нужни на Великобритания в условията на нарастващи заплахи.

"Това е писмо, което никога не съм очаквал да напиша", обръща се той към Стармър.

Причината за оставката е спорът около Плана за инвестиции в отбраната (Defence Investment Plan - DIP). Според Хийли последното финансово предложение не осигурява достатъчно средства нито за оперативните нужди на британските въоръжени сили, нито за поетите ангажименти към НАТО.

Спорът за парите

В писмото си Хийли припомня, че правителството е постигнало сериозен напредък за по-малко от 2 години - от по-силна роля на Великобритания в подкрепата за Украйна и НАТО до увеличаване на разходите за отбрана до 2,5% от БВП 3 години по-рано от очакваното.

Той обаче предупреждава, че страната вече е в "нова епоха на заплахи", която изисква много по-сериозно финансиране. По думите му ангажиментите на Лондон са се увеличили - от Близкия изток и Хормузкия проток до Арктика, засилената руска активност и продължаващите атаки срещу Украйна.

"Оттогава ти не успя, а Министерството на финансите не пожела, да се ангажира с ресурсите, от които страната се нуждае, за да бъде защитена в тази епоха на нарастващи заплахи", пише Хийли до премиера.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 — John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026

Хийли иска 3% от БВП за отбрана до 2030 година

Основното искане на Хийли е Великобритания да заложи ясна междинна цел - разходи за отбрана от 3% от БВП до 2030 г.

"Сигурен съм, че твърда дата за 3% от БВП за отбрана през 2030 г. е това, което Великобритания трябва да заложи", посочва той.

Според него това би имало силна междупартийна подкрепа, а други европейски съюзници вече се движат в тази посока.

Хийли е особено критичен към последното предложение по Плана за инвестиции в отбраната, което по думите му "не достига това, което е необходимо за отбраната и за страната в този опасен момент".

Той посочва, че според плана разходите за отбрана ще стигнат едва 2,68% от БВП през 2030 г., след като догодина Великобритания се очаква да достигне 2,6% с вече обявените инвестиции.

Предупреждение за Русия и НАТО

В писмото си министърът в оставка припомня и предупреждение на Стармър от предходната седмица, че според британското разузнаване и оценките на други държави от НАТО "може да има атака от Русия срещу НАТО още през 2030 г.".

Според Хийли без план, който отговаря на този риск, той ще бъде принуден да взема решения, които могат да намалят готовността на британските въоръжени сили, да увеличат риска за военните в операции и да направят страната по-малко сигурна.

"След като ти обясних, че няма да мога да приема споразумение по Плана за инвестиции в отбраната, което не дава на нашите сили необходимите ресурси, сега ти оставям единствената възможност - да подам оставка като твой министър на отбраната", пише той.

Въпреки острите критики Хийли завършва писмото с уверение, че лейбъристкото правителство ще продължи да има пълната му подкрепа.

Оставката му обаче идва в чувствителен момент за Лондон - на фона на войната в Украйна, напрежението в Близкия изток, нестабилността около ключови морски маршрути и засиления натиск върху европейските държави да увеличат военните си бюджети.