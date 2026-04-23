IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Новини Днес | 63

Откриха 10 златни кюлчета случайно при косене на трева в германски град

Те ще останат за града, защото никой не е представил доказателства за собственост

23.04.2026 | 13:58 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Малък град в източната част на Германия може да задържи златно съкровище на стойност десетки хиляди евро, след като никой не е успял да докаже собствеността му в законоустановения срок, предаде ДПА.

Десетте златни кюлчета са открити случайно от общински служител, докато косял тревата през октомври 2025 г., съобщи кметът на Баневиц Хейко Верзиг.

„Получих много имейли, обаждания и писма“, посочи той. Въпреки това нито един предполагаем собственик не е предоставил доказателства като касови бележки или серийни номера върху кюлчетата.

След изтичането на шестмесечния срок за съхранение на изгубено имущество на 17 април, общината вече може да реши как да се разпореди със златото. Окончателното решение ще бъде взето на заседание на Общинския съвет следващия вторник.

По думите на кмета идеята е средствата да бъдат използвани в полза на местни организации - особено такива, свързани с младежка дейност и съхранение на традициите и обичаите.

Засега кюлчетата остават под полицейска охрана. При текущите цени на златото стойността на кюлчетата се оценява на около 40 000 евро, пояснява ДПА.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Германия златни кюлчета косене на трева
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem