Африка се разделя на две: Откриха огромна тектонска граница под Мозамбик и Танзания

Изследователите твърдят, че ще се образува нов континент и нов океан

23.04.2026 | 22:25 ч. 3
Typical African, X

Учени откриха огромна тектонска граница под Африка, простираща се от Мозамбик до Танзания. Древната разломна линия, наречена Трансформационна граница Ровума, се простира на 500 км и образува границата между континента и океана.

Изследователите казват, че съществуването на тази неизвестна досега граница ще промени начина, по който континентите на Земята ще се изместват в продължение на милиони години.

В крайна сметка тези сили ще разкъсат Африка на две, образувайки нови континенти и нов океан.

Африка вече се разделя по средата по разломна линия, обхващаща целия континент, наречена Източноафриканска рифтова система – пропуквайки се в Нубийската и Сомалийската плоча.

Съавторът д-р Джордан Фетеан от Университета в Дерби обясни, че Трансформационната граница Ровума помага за разделянето на тези плочи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Тези разломи могат да действат като железопътни релси, контролиращи бъдещата посока на движение на тектоничната плоча. Това може също да означава, че плочите могат да се въртят по-лесно в едната посока, отколкото в другата, тъй като има по-малко тектонично съпротивление за завъртане на плочата в едната посока – далеч от разлома – отколкото в другата", обясни в интервю ученият.

Трансформационният марж Рувума не е активна разломна линия като разлома Сан Андреас в Калифорния, а "фосилен разлом“, остатък от разкъсването на две тектонични плочи.

Учените смятат, че разломната линия се е образувала през юрския период, когато масивните суперконтиненти на Земята са се разпаднали в събитие, наречено разпръскване на Гондвана.

С течение на времето обаче седименти, носени към морето от река Ровума, която образува границата между Танзания и Мозамбик, са започнали да покриват разлома.

Африка нов континент нов океан тектонска граница Мозамбик Танзания
