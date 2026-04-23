Републиканците искат с войната в Иран просто да се приключи

Решението на президента Доналд Тръмп във вторник да удължи примирието в Иран беше сравнително скромно в сравнение с две седмици по-рано. Тогава той предупреди, че "цяла цивилизация ще умре тази вечер", само за да се съгласи на мир, поне временно, няколко часа по-късно. Този път все още имаше противоречиви послания - Тръмп беше казал на репортерите, че няма намерение да удължи примирието.

Защо промени решението си?

Критиците на президента бързо извадиха избраната от тях обида: TACO - Тръмп винаги се страхува. Американските власти настояват, че има обосновка: иранците са имали нужда от кратък период, за да се оправят. Те твърдят, че разделението сред иранското ръководство, от преговарящите до военните, означава, че не могат да се проведат смислени преговори. Това ще бъде възможно само след като върховният лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, даде указания относно последното предложение.

Президентът предложи преговорите да започнат през следващите дни.

Въпреки това, тъй като конфликтът продължава след първоначалната прогноза на Белия дом за военна операция от четири до шест седмици, както критиците на Тръмп, така и неговите поддръжници поставят под въпрос разговорите за напредък и питат дали президентът все още има апетит да ескалира войната.

Миналата седмица имаше оптимизъм, че всичко може да приключи много бързо. Представители на администрацията говореха за напредък и Ормузкият проток беше обявен за отворен, само за да бъде затворен отново. Сега, докато двете страни си разменят забележки, разочарованието нараства в базата и страната.

"Хората просто искат това да приключи", казва човек, близък до администрацията. "Това ни вреди в социологическите проучвания. Цената на горивото се покачва. Той го представи като краткотраен конфликт."

Сред тези, които имат причина да се чувстват разочаровани, е Джей Ди Ванс

Вицепрезидентът прекара голяма част от седмицата в очакване да види дали ще предприеме още един 18-часов полет до Пакистан. Тази седмица той беше сред тези, които разговаряха с президента, заедно с други членове на екипа за национална сигурност.

Ванс беше най-гласовитата фигура в екипа на Тръмп, която предупреди за конфликта. Въпреки че заяви, че няма да говори за разговорите в Ситуационната стая, The New York Times наскоро съобщи, че вицепрезидентът е бил против потенциален удар срещу Иран. Твърди се, че е предупредил за нежелани последици от нестабилността в Близкия изток и риска от отчуждаване на избирателите на Тръмп.

И двете предупреждения се сбъднаха.

Тръмп е изправен пред негативна реакция от някои бивши гласовити поддръжници, включително Тъкър Карлсън и Мегин Кели. Голяма част от електората му беше вдъхновена от обещанието му да не води повече "вечни войни". Доскоро Тръмп обичаше да се хвали, че е "президент на мира", който не е започнал война по време на президентството си.

Данните от администрацията са наясно с обрата в анкетите. Три анкети, публикувани във вторник, показват рейтинг на одобрение за Тръмп в средата на 30-те: 36% в анкета на Reuters-Ipsos, 35% в анкета на Strength in Numbers-Verasight и 33% в анкета на AP-Norc. Правят се паралели с рейтинга на одобрение за Джордж Буш преди две десетилетия, когато числата му паднаха до 30-те, което до голяма степен се дължи на войната в Ирак.

Това се случва, когато екипът на Тръмп се опитва да се съсредоточи върху междинните избори през ноември. Тази седмица началникът на кабинета на Тръмп Сузи Уайлс и ключов помощник Джеймс Блеър се срещнаха с близки съюзници в хотел Waldorf Astoria, за да обсъдят стратегията. Двата насрещни вятъра са войната в Иран и разходите за живот, които са свързани, отбелязват от The Times.

Американската страна настоява, че блокадата на Ормузкия проток осакатява иранската икономика и ще доведе до отстъпки при всякакви преговори. Но е ясно, че Тръмп е раздразнен от ситуацията.

Голяма част от гнева му е насочена към американските медии и той и екипът му критикуваха няколко издания през последните дни. През уикенда The Wall Street Journal съобщи подробности за предполагаемото разочарование на Тръмп, когато двама американски летци изчезнаха в Иран, но по-късно бяха спасени. Вестникът съобщи, че Тръмп "е крещял на помощници с часове" и е "бил държан далеч от Ситуационната стая" от страх, че поведението му може да попречи на спасителната мисия. Директорът по комуникациите на Тръмп, Стивън Чунг, заяви, че тези, които са следили докладите, "са били измамени от фалшиви новини".

Президентът поне е намерил някакво отразяване, което му харесва. Във вторник вечерта той сподели клип на американския историк и консервативен политически коментатор Виктор Дейвис Хансън, в който заявява, че "Иран е пъхнал главата си право в примка". Той отхвърли съобщенията, че Пентагонът е бил хванат неподготвен, заявявайки, че "се е подготвял за това в продължение на 50 години".

Хансън описа стратегията на Тръмп като: "Военните са на първо място. Възможността за преговори е на второ място. Трето - ударът на врата."

С течение на дните обаче дори поддръжниците на Тръмп се съмняват докъде е готов да стигне, ако иранците откажат да играят по правилата през следващите дни.

В събота той трябва да се изправи лице в лице с критиците си, тъй като за първи път като президент ще присъства на вечерята на кореспондентите на Белия дом във Вашингтон. Преди това той избягваше събитието, виждайки го като кръвосмесително веселие между пресата и естаблишмънта на Вашингтон, който обеща да източи.

Тръмп трябва да произнесе реч. Ветерани от Вашингтон казват, че когато става въпрос за атака, единствената сигурност през следващите дни е, че Тръмп ще намери време да се прицели в събралия се прескорпус.