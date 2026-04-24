Ан-28 с дронове-прехващачи на мисия срещу руските "Шахеди"

Украинският пилот Тимур Фаткулин публикува кадри на самолет Ан-28, въоръжен с дронове-прехващачи P1-Sun и Merops AS-3 Surveyor, монтирани на пилони на крилата. Фаткулин потвърди, че методът за прехващане, изстрелван от самолет, вече е доказал ефективността си срещу руските дронове „Шахеди“ в реални бойни условия.

Украйна е преобразувала лек турбовитлов самолет Антонов Ан-28 в платформа за прехващане на дронове, въоръжавайки го с прехващачи, изстрелвани от дронове, за да преследва руски дронове за далечно действие „Шахеди“ в полет. Усилията – документирани във кадри, публикувани от известния украински пилот и доброволец Тимур Фаткулин – представляват едно от най-нетрадиционните решения за борба с дронове, появили се от войната, пише Defence Blog.

Фаткулин, който е в центъра на няколко импровизирани авиационни инициативи от началото на пълномащабното нахлуване, публикува видеоклип, показващ Ан-28, оборудван с монтирани на крилата пилони, носещи дронове-прехващачи. Записите показват два вида въздушно-базирани прехващачи, монтирани под крилата на самолета: произведеният в Украйна P1-Sun и противодроновата система Merops AS-3 Surveyor. Самолетът, който вече е известен с носенето на шестцевна M134 Minigun, сега функционира като специализирана въздушна платформа за операции по прехващане на дронове.

"Самолетно-базиран прехващач P1-Sun срещу враждебни шахеди. Този метод вече е доказал своята ефективност в реални бойни условия. Тествахме и няколко други дрона-прехващачи по време на тренировъчни полети. Може да се нарече евтина ракета въздух-въздух. За нас това е и стъпка към технология, която ще позволи на дроновете да работят при нулева видимост", каза Фаткулин.

Проектът е разработен в партньорство с редица украински отбранителни компании, чиито имена не са публично оповестени. От записите и придружаващото ги изявление става ясно, че системата е преминала отвъд експерименталната фаза — тя е използвана в реални бойни действия.

Руските дронове серия "Шахед" – разработени в Иран барикадиращи боеприпаси – атакуват на вълни, често през нощта, насочени към украинската енергийна инфраструктура, градове и военни позиции. Украинската противовъздушна отбранителна мрежа е прихванала хиляди от тях, използвайки наземни системи, но всяка ракета-прехващач, изстреляна от наземна батарея, носи цена, която „Шахед“ не носи. Икономическата математика на размяната е постоянен натиск върху украинските ресурси.

Дрон-прехващач, изстрелян от самолет, променя това уравнение.

P1-Sun, разработен в Украйна, е описан от Фаткулин като „евтина ракета въздух-въздух“ – платформа, предназначена да се доближи до и унищожи "Шахед" без разходите, свързани с конвенционален прехващач. Монтирането му на самолет, вместо изстрелването му от земята, дава на системата предимство във височината, удължено време на барикадиране над зоната за патрулиране и възможност за векторизиране към заплаха, използвайки сензорите и екипажа на кораба майка преди изстрелване.

Системата за борба с дронове Merops AS-3 Surveyor представлява по-висок клас вариант на същите пилони. По-способна и съответно по-скъпа платформа от P1-Sun, включването ѝ в летателните изпитания предполага, че Украйна оценява множество типове прехващачи за различни сценарии на заплаха, вместо да се ангажира с едно-единствено решение. Едновременното монтиране на двете системи дава на екипажите гъвкавост в начина, по който се ангажират, в зависимост от профила на целта и тактическата ситуация.

Самият Ан-28 е лек многофункционален турбовитлов самолет от съветската епоха, първоначално проектиран за операции на къси писти в отдалечени райони. Той побира до седемнадесет пътници в стандартната си транспортна конфигурация, лети с два турбовитлови двигателя Глушенков TVD-10B и е известен със способността си да работи от неподготвени писти. Не е изтребител. Никога не е бил предназначен да прехваща каквото и да било. Именно това прави неговата конверсия значима - Украйна не чака специално построени платформи. Тя взема това, което е налично, модифицира го агресивно и го вкарва в бой.

Въоръжен с пилони, дронове-прехващачи и миниган, модифицираният Ан-28 сега функционира като нискобюджетна въздушна платформа за борба с дронове - отчасти самолет-прехващач, отчасти изпитателна платформа за оръжия и изцяло извън всяка съществуваща категория за обществени поръчки.

Разкритието на Фаткулин, че методът "вече е доказал ефективността си в реални бойни условия", е важно. Това означава, че Украйна вече е използвала този самолет срещу Шахеди оперативно – не само в тренировки, не в симулация, а в реални условия на бой. Записите от тренировъчни полети, показващи тестове на множество типове прехващачи, показват, че програмата се развива активно, като екипажите натрупват данни за това как се представят различните платформи дронове, когато са изстреляни от движещ се самолет на оперативна височина.