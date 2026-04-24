Неуспешна спасителна операция за руски танкер разкрива нова ера на морски опасности

Корабът, превозващ гориво и природен газ, плава безцелно от седмици в Средиземно море след атака с дрон, което тревожи властите, които се опасяват от екологична катастрофа.

Операцията по тегленето на руски танкер, плаващ без направление в Средиземно море, се провали в сряда, оставяйки натоварения кораб без привързване на около 120 морски мили северно от град Бенгази, Либия, според Либийската агенция за пристанища и морски транспорт.

Усилията на Либия да отбуксира кораба на безопасно място се провалиха, когато буксирният кабел се скъса и не можа да бъде прикачен отново, заявиха официални представители в изявление, като предупредиха, че танкерът представлява "значителна заплаха за околната среда и корабоплаването".

900-футовият кораб "Арктик Метагаз" плава безцелно в морето от началото на март, когато екипажът напусна кораба след атака с дрон. На борда му имало поне 700 тона гориво и „значително количество природен газ“, а атаката е била извършена югоизточно от Малта, според руското външно министерство. Атаката оставила огромна дупка в корпуса, показаха кадри от въздуха, което тревожи международни правителствени и морски служители, които се опасяват от потенциална екологична катастрофа вследствие на изтичане на газ или гориво, пише NYT.

"Арктик Метагаз" се счита за част от руския "сенчест флот",

който оперира в нарушение на европейските и американските санкции. Името на кораба е било променено миналата година, според онлайн регистрите за кораби. Преди промяната няколко западни държави, включително Съединените щати, бяха наложили ограничения върху кораба.

Русия обвини Украйна за атаката срещу танкера. Украинските власти не са коментирали твърдението.

"Украинците, по въпроси като този, не разкриват картите си", каза Джон К.К. Дейли, извънреден сътрудник в Института за Централна Азия и Кавказ във Вашингтон, който следи войната в Украйна и ответните удари срещу кораби от руския "сенчест флот".

През изминалата година Украйна засили ударите срещу руски танкери, включително в Средиземно море, създавайки нов и обширен фронт в конфликта между двете страни. Но това беше първата атака срещу танкер, превозващ втечнен природен газ, каза Дейли, която засегна Русия по-тежко от другите удари, тъй като този тип кораби са по-скъпи от стандартните танкери за гориво.

Неуспешният опит за теглене на кораба е втората провалена спасителна операция по отношение на кораба този месец. Това се случва на фона на по-широка международна морска криза, тъй като плаването в открито море става все по-опасно.

Руският кораб беше ударен само няколко дни след като американско-израелската атака срещу Иран в края на февруари предизвика ответни удари срещу търговски кораби в Персийския залив, блокирайки трафика през Ормузкия проток, жизненоважен глобален воден път. Това военно сблъскване остави стотици кораби и хиляди цивилни международни моряци блокирани в нестабилния регион, а зоната на конфликта се разширява.

Миналата седмица САЩ наложиха и глобална блокада на кораби, свързани с Иран, а американските въоръжени сили започнаха да конфискуват кораби. Тези действия повдигат правни въпроси и могат да подкопаят международните принципи на свободата на корабоплаването, казват някои експерти.

Съществуват и опасения, че хусите, иранска милиция в Йемен, могат да подновят атаките срещу кораби в Червено море, както са правили преди в съюз с Хамас в Газа. Тези атаки, които започнаха през 2023 г., изложиха на опасност цивилни моряци, принудиха корабите да променят курса си, повишиха цените на превоза и заплашиха да причинят екологични щети, когато горящ танкер остана блокиран в морето в продължение на седмици.

Международната морска организация не отговори на искане за коментар относно плаващия руски танкер.

Либийските морски власти призоваха всички кораби да поддържат разстояние от поне пет морски мили от плаващия танкер и да съобщават за течове или други извънредни ситуации.

Корабът е напуснал Египет в края на януари, според VesselFinder, услуга за проследяване на кораби.

Висш италиански служител, Алфредо Мантовано, по-рано нарече ситуацията „екологична бомба със закъснител, която заплашва да причини сериозни щети в целия район на Средиземно море“.